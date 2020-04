ONLINE: Vláda od 11. května povolí akce do 100 osob. Opatření se týká kin, divadel, ale i svateb

Od 11. května se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, spadat do této kategorie budou i svatby. Po čtvrtečním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud platí limit deseti osob, na základě debat epidemiologů je podle Vojtěcha možné dosavadní opatření proti šíření koronaviru rozvolnit.

