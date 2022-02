Může se zavést nouzový stav. Novela pandemického zákona zneužila legislativní nouzi, říká senátor

Někteří senátoři poukazovali na možnost protiústavnosti několika pasáží návrhu. Můžete říct, o co běží?

No to je právě to omezení osobní svobody a svobody pohybu. Ta nemůže být plošně omezena obyčejným zákonem, to prostě není možné. Velmi smutné je, že na to poukazoval i ústavní právník Jan Wintr, který je dokonce členem Legislativní rady vlády, přímo na to upozorňoval i ministr pro legislativu Michal Šalamoun, a přesto to tam je.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Novela pandemického zákona umožňuje diktaturu, nemůžeme se spoléhat na dobrou vůli, míní Michael Canov

Jak si vysvětlujete, že to tam zůstalo?

Jak si to vysvětluji? Tak já to vezmu z hloubky. Říká se, že jde o vládní návrh, ale ve skutečnosti šlo spíš o další z nepovedených návrhů náměstka pro legislativu ministra zdravotnictví, JUDr. Policara. On vydal už 50 předpisů, mimořádných opatření, která musel zrušit Nejvyšší správní soud, a je i autorem této novely s tolika chybami.

On vydal toto usnesení, předal jej panu ministrovi. Ten je lékař, ten to určitě po právní stránce neprohlížel. Ten s tím přiběhl na vládu, tam to rozdal ministrům, všem, co tam byli. Ti podle mého názoru neměli ani čas si to pořádně prostudovat, maximálně prolítli očima, určitě bez nějakých expertů a odsouhlasili to, protože přece věří kolegovi z vlády.

Tak vydala Policarův návrh vláda, šlo to do sněmovny okamžitě, v legislativním stavu nouze, šlo to na zdravotní výbor, který tam udělal jedinou změnu, že usekl časovou neomezenost. A tak by to schvaloval parlament, nepochybně by to tak sněmovna schválila v tom původním termínu, neboť nikdo z poslanců nepodal prakticky žádný pozměňovací návrh. Naštěstí pro ně do toho zasáhl Okamura, který využil právo veta a jednání na týden odročil. Během něj se podařilo především zásluhou našich senátorů z ODS odchytit některé neústavní věci a legislativní zmetky, které tam pak donesli poslanci v pozměňovacích návrzích. Takže zmetků tam ubylo, ale neodstranili všechno a nemohli odstranit tu legislativní nouzi.

Pane senátore, když odhlédneme od vážných výhrad, které jste vyjmenoval: proč vám tolik vadilo, že novela byla projednávána ve stavu legislativní nouze?

Protože stav legislativní nouze je definován ze zákona. Jsou tam uvedeny důvody a ten, o který se to mělo opírat, je to, že by mohly hrozit – když to zjednoduším – nedozírné následky po termínu, kdy skončí ten pandemický zákon v současné podobě, 28. února. Jenže nic takového se nemůže stát, protože podle krizového zákona je možnost vyhlášení nouzového stavu.

Ministr Válek to zdůvodňuje právě tím, že do poloviny března potřebuje zákonný rámec pro protikoronavirová opatření v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, jinak by jak říká musel kabinet požádat o vyhlášení nouzového stavu.

No tak ať o něj požádá, kdo mu brání! To by pak bylo legislativně čisté.

Ale já chci upozornit ještě na jednu věc. Oni mohli klidně schválit jenom prodloužení účinnosti toho původního, dosud platného pandemického zákona, o měsíc, o dva. Neměli by v tom problém, podle paragrafu 90 to sice mohou vetovat dva kluby, ale vetovala by to maximálně SPD a to kdoví jestli, ANO určitě ne. A mohl být pandemický zákon schválen v současné podobě jenom prodloužením termínu. Dokonce ještě teď by se to stihlo. Jenže panu náměstkovi pro legislativu rušili nejvyšší soudy jedno jeho opatření za druhým jako nezákonná. A on namísto aby pochopil, že musí vydávat zákonná opatření, tak se rozhodl, že změní ten pandemický zákon, aby se z jeho nezákonností staly zákonnosti. A tam je zakopaný pes celého problému.

Proč by vládní představitelé neměli usilovat o přehlasování Senátu? A co se podle Michaela Canova stane, vejde-li novela pandemického zákona v platnost? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.