Pekarová Adamová: Vláda je evidentně příčinou, nikoli řešením situace. Opatření je třeba revidovat

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí kvůli epidemii covidu-19. „Z nouzového stavu se stalo zaklínadlo vlády pro to, aby zastírala konkrétní řešení. Není to o nouzovém stavu, ale o opatřeních, z nichž ta potřebná musí platit i nadále," říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Kabinet podle ní má analyzovat, zda opatření fungují, a případně je i revidovat, například omezení volného pohybu osob po 21. hodině. „I když nouzový stav platil, tak se situace dlouhodobě nelepšila. Vláda je evidentně příčinou, nikoli řešením situace,“ zdůrazňuje.

Obyvatele je prý nutné přimět k dodržování již existujících opatření a motivovat je, aby hlásili své kontakty a chodili na testy. „Je třeba obnovit důvěru lidí v to, že mají velkou zodpovědnost za vývoj epidemie. To se vládě nedaří,“ kritizuje poslankyně.

Poukazuje na to, že k nákaze podle dostupných dat nejvíce dochází v domácnostech a na pracovištích, kde lidé často ani nenosí ochranné pomůcky. „Ale když si jdou do knihkupectví koupit knížku nebo do obchodu, tak to riziko je mnohem menší než na pracovišti,“ tvrdí.

„Je třeba zapojit fakta a data, ale trochu i rozum. Na jedné straně si nemůžeme koupit zimní boty, ale jsme osm hodin zavřeni na pracovišti, kde dochází k mnohem intenzivnějším kontaktům,“ podotýká.

Moc i odpovědnost

„Vláda si zvykla říkat, že za vše může někdo jiný než oni, kteří jsou zodpovědní – ministři, premiér. Ukazují na lidi, na někoho, kdo měl přijít a nepřišel, na nás jako opozici. Ale oni mají exekutivní roli, ve které se neocitli náhodou, a možnosti zasahovat do práv lidí. Měli by je dobře využívat, což lze i bez nouzového stavu,“ míní Pekarová Adamová.

Nepřišla ale vláda kvůli neprodloužení nouzového stavu o nástroje nutné pro zvládání pandemie? „Máme právní analýzu, co lze a nelze nařizovat v nouzovém stavu. Omezení volného pohybu už od pondělí nebude, ale podle nás to není klíčem k řešení,“ reaguje.

Možné nebude ani uzavření hranic, na druhou stranu Česko je na tom nyní hůře než sousední země. Naopak například vojáci budou moci i nadále pomáhat, podobně jako v létě, kdy nouzový stav neplatil.

„Jsou to často dezinformace, které vypouští vláda a straší tím, že řešením je jen nouzový stav. Tak to prostě není. Snažili jsme se vládě předkládat naše návrhy, bohužel ale není ochotná nikomu naslouchat. Mám pocit, že si premiér a ministři vytvářejí paralelní realitu, do které se uchylují, než čelit tomu, co se teď děje a řešit to,“ upozorňuje.

Pekarová Adamová opakuje, že hlavní odpovědnost nese vláda, která by nyní za normálních okolností musela podat demisi. „Pan premiér na tom jednání jednoznačně řekl, že nikdy neodstoupí, to znamená, že i nadále chce nést odpovědnost,“ dodává.

Může opozice za krach jednání o prodloužení nouzového stavu?