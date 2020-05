‚Rozdíl souvisí s poklesem dopravy.‘ Meteorologové zkoumali, jak nouzový stav zlepšil kvalitu ovzduší

Za nouzové stavu, který před polovinou března vyhlásila vláda kvůli epidemii nového typu koronaviru, klesla v Česku koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší o více než desetinu. Důvodem je nižší intenzita dopravy. Naopak na množství polétavého prachu neměla přijatá opatření významnější vliv. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 10:16 7. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doprava v Praze. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odborníci hodnotili období od 16. března do 19. dubna. Údaje získané z měřicích stanic srovnali se statistikami za stejné pětitýdenní období předešlých pěti let. Průměrná koncentrace oxidu dusičitého (NO2) byla ve zkoumaném období letošního roku o 13 procent nižší, než je průměr z předchozích pěti let. Nejvýraznější rozdíl zaznamenali experti ČHMÚ u stanic zaměřených na dopravu.

Pokles koncentrací NO2 i dalších oxidů dusíku byl patrný hlavně o víkendech, kdy byla intenzita dopravy oproti normálnímu stavu nižší o polovinu a její utlumení bylo celodenní. V hlavním městě, kde auta produkují zhruba tři čtvrtiny oxidů dusíku, o víkendech prakticky zmizely jinak typické vzestupy koncentrací související s nárůstem dopravy během dne. „Tento rozdíl již nemůže být způsoben pouze vlivem meteorologických podmínek, ale jednoznačně souvisí s poklesem intenzit dopravy během nouzového stavu,“ konstatuje zpráva ČHMÚ.

O poznání složitější je hodnocení vlivu nouzového stavu na množství polétavého prachu v ovzduší. Průměrná koncentrace částic menších než deset mikrometrů, označovaných jako PM10, byla ve sledovaném období letošního roku o 6,8 procenta vyšší než průměr z předchozích pěti let. Důvod nárůstu však nelze jednoznačně určit.

Koncentraci polétavého prachu v pěti týdnech nouzového stavu mohly negativně ovlivnit aktuální rozptylové podmínky a také to, že lidé, kteří nemohli chodit do práce, doma více topili. Další vliv na prašnost mohly mít jarní zemědělské práce či začátek pylové sezony. „Nárůst koncentrací PM10 vlivem těchto emisních zdrojů během nouzového stavu byl tedy výraznější než potenciální pokles koncentrací PM10 v důsledku snížené intenzity dopravy,“ konstatuje ČHMÚ.

Vláda vyhlásila nouzový stav kvůli epidemii koronaviru 12. března. Opatření výrazně omezila volný pohyb osob a řada firem musela přerušit činnost. Od 20. dubna se plošná opatření postupně uvolňují.

