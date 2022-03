Poslanec Benda o nouzovém stavu: Prodlužování pouze o 30 dní je taková podivná mantra

Zajištění ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, jejich přerozdělování mezi kraji anebo nákupy do hmotných rezerv. I tak vláda zdůvodňuje nutnost prodloužit nouzový stav do 31. května. V úterý o tom budou hlasovat poslanci. „Myslím si, že bude snaha ministrů vysvětlit to opozici, a to zejména tedy hnutí ANO,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál poslanec Marek Benda (ODS). Rozhovor Praha 9:09 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Benda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zásadní otázka je, proč chce koalice prodloužit nouzový stav hned o téměř dva měsíce? Dřívější praxe přece byla taková, že vláda žádala sněmovnu o souhlas s nouzovým stavem vždy na 30 dnů. Proč by to teď mělo být jinak?

Tak zaprvé: dřívější praxe skoro neexistuje. Nouzový stav jsme měli jen v minulém volebním období, a to ve vztahu ke koronaviru. Byla to navíc situace, kdy bylo jasné, že ve sněmovně není nikdy žádná většina, která by vládě schválila bianco šek na omezování občanů na déle než 30 dní.

Dnes jsme v úplně jiné situaci. Vláda na začátku jednoznačně řekla, že se v žádném případě nouzový stav nebude dotýkat našich občanů, což jsou ty negativní konotace. Myslím, že je to jednoznačně vidět. Žádné opatření nesměřuje k omezování našich občanů.

Vláda původně počítala s tím, že požádá sněmovnu o prodloužení o tři měsíce, to znamená do začátku července. Po kritice opozice, kterou jsem slyšel a vyřídil vládě, se rozhodla pro prodloužení do konce května. Myslím, že prodlužování o 30 dnů je nějaká podivná mantra, která se tady vyvinula, ale určitě to není povinností.

Ono to trochu působí, že se nechcete námitkami opozice zabývat. Chcete nějak opoziční strany o správnosti toho kroku přesvědčovat, nebo prostě tím, že máte ve sněmovně většinu, je přesvědčovat vůbec nebudete?

Myslím si, že se dnes určitě povede normální debata. Dával jsem si záležet na tom, abychom to zařadili na den, kdy tady mohou být všichni klíčoví ministři.

Myslím si, že bude snaha ministrů vysvětlit to opozici, a to zejména tedy hnutí ANO, protože SPD už teď deklaruje, že nebude pro žádný nouzový stav. Myslí tím ale boj proti koronaviru, protože si to lidé takto pamatují. To je trochu absurdní.

Dnes se zabýváme úplně jinou krizí - válkou rozpoutanou (ruským prezidentem) Vladimirem Putinem na Ukrajině a jejím jejími následky.

Určitě se budeme s opozicí bavit. Současně musím říct, že jsou tam věty paní (poslankyně ANO Aleny) Schillerové, které mě děsí. Jestli už dnes mluví o bezpečnosti, tak já nevím o tom, že by v této zemi, teď nemluvím o situaci za našimi východními hranicemi, byly nějaké bezpečnostní incidenty spojené s uprchlickou krizí.

A je to přesně ten trend, na který naběhl (expremiér a předseda ANO) Andrej Babiš. Jestli to chtějí opakovat i další lidé z hnutí ANO, mě toto fakt trochu straší.

Kritika ústavních právníků

Možná, že to je procesní věc. Podle ústavního právníka Jana Kysely by měl kabinet přesto opakovaně žádat o prodloužení maximálně o 30 dní kvůli zachování právě té kontrolní role sněmovny. A další ústavní právník Ondřej Preuss protiústavní postup sice v takovém postupu nespatřuje, ale také mluví o oslabení kontrolní úlohy poslancům. Není na tom přece jen něco, co říkáte na takové výtky? Proč nechcete přistoupit na to měsíční opakování?

Zaprvé mohou poslanci kdykoliv ten nouzový stav ze své iniciativy zrušit. To je věc, která se dít může. Kdybychom měli pocit, že se ta situace opravdu uklidnila...

Dobře, ale to rozložení sil ve sněmovně tomu úplně nenahrává.

Vždy je to o většině ve sněmovně, vždy se musí rozhodnout většina. Minulé dva roky to bylo přesně tak. Dokonce vláda (Andreje Babiše, pozn. red.) většinu neměla, vždy si nakoupila a přesvědčila komunisty.

Trošku to zní, že to teď bývalé vládě vracíte. Koalice má ve sněmovně pohodlnou většinu, takže se dá čekat, že to prodloužení nouzového stavu projde? Pokud by se z nějakého důvodu tak nestalo, máte v záloze nějaký kompromis, se kterým by opozice souhlasila?

Už ten návrh, který šel z vlády, byl kompromis. Vláda nejprve signalizovala, že to bude o tři měsíce. Poté, co slyšela opozici, řekla, že to bude do konce května. Mně to připadá od vlády velmi férové řešení. A výhrady ústavních právníků mně připadají jako velmi umělé. Mluvil jsem s řadou z nich, kteří o tom dumají. Samozřejmě budeme nastavovat nějaký precedent, ale proč by to mělo být zrovna 30 dní?