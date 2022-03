Vláda chce nouzový stav až do konce května. S opozicí zatím nemá prodloužení předjednané

Vláda schválila kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků návrh na prodloužení nouzového stavu do konce května, tedy zhruba o dva měsíce. Informaci České televize potvrdil Radiožurnálu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Kabinet zatím vyhlásil nouzový stav 4. března na 30 dnů. Jeho prodloužení podléhá souhlasu sněmovny. Rakušan šel na jednání s plánem na prodloužení o tři měsíce. Praha 19:01 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Jurečka, Petr Fiala, Vít Rakušan a Markéta Pekarová Adamová při jednání Poslanecké sněmovny. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR může nouzový stav vyhlásit vláda maximálně na 30 dnů. Uvedenou dobu lze podle předpisu prodloužit jen po předchozím souhlasu sněmovny.

Ústavní právníci se neshodují na tom, zda bude žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o více než 30 dní v souladu s předpisy. Podle právníka Jana Kysely by měl kabinet opakovaně žádat o prodloužení maximálně o 30 dní kvůli zachování kontrolní role sněmovny.

Právník Jan Wintr nepovažuje žádost o víc než měsíc za evidentně nelegální, jde podle něj ale o odklon od dobré praxe. Princip opakovaných žádostí maximálně o 30 dní podle něj lépe respektuje princip, že nouzový stav je něco zcela mimořádného, co by mělo být pod kontrolou sněmovny.

Za více než tři týdny od počátku ruské invaze na Ukrajinu počet uprchlíků v Česku dosáhl podle úterního výroku premiéra Petra Fialy 300 000. Polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Nouzový stav má pomoct vypořádat se s jejich ubytováním a dalšími potřebami.

Opozice váhá

Návrh na delší prodloužení nouzového stavu nemá vláda předjednán s opozicí. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová řekla, že ANO bylo připraveno podpořit prodloužení o 30 dní, hlasovat pro tři měsíce by poslancům hnutí nedoporučila.

Zopakovala, že ANO chce od kabinetu slyšet krátkodobou i dlouhodobou strategii řešení uprchlické krize v bezpečnosti, školství, ubytování, zaměstnání, sociální oblasti nebo zdravotnictví.

„Ať (vláda) přijde po 30 dnech a požádá a třeba to znovu získá od hnutí ANO. To záleží na okolnostech, nevíme, jak se to bude vyvíjet. Jsme připraveni být otevření,“ řekla Schillerová.

Předseda SPD Tomio Okamura zopakoval postoj hnutí, které nouzový stav odmítá. „Veškerá opatření lze řešit prostřednictvím stávající krizové legislativy,“ uvedl. „Nouzový stav umožňuje vládě přikázat ubytování uprchlíků a nákupy bez výběrových řízení,“ dodal.