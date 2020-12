ŽIVĚ: Vláda nenavrhne zvýšení rizikového skóre, uvedl Blatný. Restaurace budou muset zavřít ve 20 hodin

Vláda na tiskové konferenci oznámila nová opatření, na kterých se dohodla na pondělním jednání. Ministři se dohodli na návrhu dalšího prodloužení nouzového stavu, který je podle nich nezbytný pro platnost protiepidemických opatření. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) informoval o zkrácení otevírací doby podniků do 20 hodin. Opatření bude platné od středy 9. prosince. Praha 17:55 7. 12. 2020 (Aktualizováno: 18:30 7. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kabinet v pondělí jednal vzdáleně přes videokonferenci. Na programu měli ministři očkovací strategii proti nemoci covid-19. Už předem vláda avizovala, že se také zváží možné otevření lyžařských středisek 18. prosince.

Kabinet také projednával zhoršení rizikového skóre v protiepidemickém systému PES. Už druhý den je skóre na 64 bodech, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti. „PES jasně říká, že pokud koeficient je tři dny ve vyšším stupni, vláda rozhodne a přijme opatření. Nikde ale není specifikováno, že to musí být čtvrtý den,“ konstatoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) před jednáním vlády.

Jednání vlády. Bude se opět zabývat aktuální epidemickou situací. Projedná žádost o prodloužení nouzového stavu či návrhy na další legislativní změny kvůli trvající pandemii covid-19. Zabývat se bude i běžnou agendou, např. Akčním plánem boje proti korupci na roky 2021 a 2022. pic.twitter.com/UoU04pVF3L — Úřad vlády ČR (@strakovka) December 7, 2020

Vláda bude v Poslanecké sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že žádost určenou poslancům na pondělní konferenci schválil kabinet. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince. O návrhu kabinetu bude sněmovna jednat pravděpodobně ve středu.

Při podzimní vlně epidemie dostali poslanci od vlády už dvě žádosti. Koncem října souhlasili s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů.

Po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) informoval o zkrácení otevírací doby podniků. „Zkracujeme otevírací doby klubů, barů a restaurací na 20. hodinu a to včetně restaurací v hotelech,“ uvedl ministr. Spolu s uzavřením podniků nebudou moci fungovat ani výdejová okénka. Opatření bude platné od středy 9. prosince.

Kromě aktuální epidemické situace měla vláda na programu také akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022, systemizaci služebních a pracovních míst od 1. ledna 2021 nebo účast ozbrojených sil na vojenských cvičeních.

