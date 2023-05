Nová auta v policejních barvách i limuzíny pro ochranku prezidenta. Policisté mění svůj vozový park

Policie i letos obnoví část svého vozového parku. Ministerstvo vnitra na to dá zhruba jednu miliardu a 500 milionů korun. Nakoupí přes tisíc aut, nejčastěji od automobilek Škoda nebo BMW. Limuzíny dostanou i strážci prezidenta a nová vozidla půjdou taky k dopravní nebo pořádkové policii. Praha 18:22 19. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakoupí se přes tisíc aut, nejčastěji od automobilek Škoda nebo BMW (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel Pavlovič pracuje pro pražskou speciální pořádkovou jednotku, která zasahuje u mimořádných událostí nebo dohlíží na fotbalové fanoušky. Bez auta se Pavlovič ani jeho kolegové neobejdou. Kromě osobních vozů používají i větší dodávky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak policie i letos obnoví část svého vozového parku

„Standardní policejní vozidlo ve výkonu je nonstop venku, nonstop někde jezdí z nuly na sto během pár vteřin, když kolegové potřebují přejet k nějaké mimořádné události, a tím vozidla prostě trpí,“ vysvětluje.

Je naprosto nezbytné, aby byla technika v perfektním stavu. „Policisté se musí rychle přesouvat a potřebují, aby vozidlo bylo spolehlivé, aby je tam vůbec dovezlo, aby se mohli spolehnout na brzdy,“ dodává Pavlovič.

Pro policisty je důležité i vybavení auta. Pro uložení zbraní slouží plechový trezor, který je v zadní části vozidla. Uvnitř je jedna ze standardních zbraní prvosledových hlídek samopal MP5 a útočná puška G36 v ráži 5.56 NATO, popisuje policista.

Vidět v noci na pokuty

Zadní sedačky jsou z omyvatelné koženky. Hlídka může přes zásuvky v autě dobíjet techniku a k ruce má i další vybavení.

„Rozhodně se to za posledních několik let výrazně posunulo. Už taková drobnost, která dřív nebyla, je, že tady mají i lampičku. Když v noci vypisujete někomu pokutu, tak je dobrý na to vidět, abyste se neupsali o nějakou tu nulu,“ směje se Pavlovič.

Francouzská policie chce zastavit nelegální závody pomocí dronů. Odpůrci se obávají narušení soukromí Číst článek

Policisté mají celkem asi 12 000 aut. V posledních dvou letech jich vyměnili zhruba třetinu. Letos dostanou nové vozy v policejních barvách i v civilním provedení.

„Škála vozidel je opravdu veliká. Budeme nakupovat vozidla typu Škoda Kodiaq, Škoda Superb a Volkswagen transporter, jsou tam i Land Cruisery a další vozidla,“ popisuje mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová

Smlouvy na auta, která policisté dostanou letos, ministerstvo uzavřelo už loni a předloni. Nové limuzíny dostane i útvar pro ochranu prezidenta republiky. Bude jich 20. Jestli se v novém bude vozit i prezident Petr Pavel, ale nechtěla Rubášová potvrdit.

„My z taktických důvodů nemůžeme přesně specifikovat, v jakých vozidlech jezdí hlava státu,“ vysvětlila.

Do policejního vozového parku podle Rubášové letos naopak nepřibyde další luxusní Ferrari. Policie ho nemá v plánu pořizovat. Hlídky mají teď jeden takový vůz. Zabavili ho pachatelům trestné činnosti.