Nová Baba. K architektonickému návrhu přestavby vilové kolonie se vyjádří i místní obyvatelé

Pražský magistrát a šestá městská část několik let připravují celkovou přeměnu sídliště Baba v Dejvicích. Vilová kolonie, která je významnou historickou památkou z dvacátých a třicátých let minulého století, potřebuje rekonstrukci.

Nevyhnutelná je přestavba především z důvodu celkového chátrání lokality. Podzemní sítě, jako je kanalizace, vodovod nebo plyn, jsou ve špatném stavu. Rekonstruovat se proto budou muset silnice, chodníky i náměstí. Zlepšit by se mělo propojení mezi jednotlivými částmi sídliště, kde také přibude více zeleně. 

K architektonickému návrhu nové podoby Baby se vyjádří také obyvatelé. Každá domácnost obdrží do schránky unikátní kód pro vyplnění elektronického dotazníku. „Cílem je kvalitní a transparentní podklad pro rozhodnutí zastupitelů o budoucí míře zapojení městské části do rozvoje centra Baba,“ říká k postupu mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. 

Dotazníkové šetření by mělo být uspořádáno v průběhu října, výsledky pak radnice chce mít na začátku příštího roku. „Celkem osloví až 800 domácností v oblasti Baba a přilehlé části Hanspaulky,“ dodává Zeman. 

Radnice městské části již pro místní uspořádala několik setkání a workshopů, připomínky přitom úředníci zapracovali do zmíněné architektonické studie. 

