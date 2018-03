Nová verze hymny má sportovce motivovat, tvrdí Kejval. Čistota písně se ztrácí, míní skladatel Archer

Česká hymna má být delší a akčnější, tvrdí Český olympijský výbor, který představil svou verzi významné skladby. Nová hymna by podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala měla sportovce především motivovat a měla by být bojovnější. A co na novou verzi říkají odborníci? Bravurní práce, ale čistota písně se podle hudebního skladatele Ivana Archera ztrácí. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:45 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval (vpravo) a skladatel Miloš Bok | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

K výročí sto let republiky by se podle Kejvala měla vést diskuse nejenom o hymně, ale obecně o státních symbolech. „Rádi bychom, kdyby se diskuse netýkala jen parlamentu nebo skupinky vyvolených, ale aby to byla diskuse pro deset milionů,“ vysvětluje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

V nové verzi hymny, jejímž autorem je skladatel Miloš Bok, nešlo pouze o kosmetické úpravy. „Měli jsme požadavek, aby hymna byla bojovnější, více akceptovala potřeby sportovců,“ popisuje s tím, že například sportovce by měla více motivovat do zápasu.

Stávající hymna je dlouhá 69 vteřin, na sportovních utkáních ale panuje úzus, že může být dlouhá maximálně 75 vteřin.

„Naši sportovci si deset procent hymny nemohou užít. Pro sportovce znamená nejvíc, když stojí na stupních vítězů a hraje hymna,“ dodává.

Na utkáních by tak měla hrát instrumentální verze, která trvá přesně 75 vteřin. Ta by se také měla hrát na stupních vítězů.

Schází důraz na melodii

Verze nové hymny je podle hudebního skladatele Ivana Achera bravurně udělaná ohledně instrumentální stránky.

„Je to dílo, na kterém by se dalo vyučovat orchestrace, je to perfektně udělaná práce,“ říká Acher.

Na druhé straně ale neskrývá pocit, že v nové hymně se ztrácí důraz na melodii. Za nešťastné pak považuje to, že se v hymně cituje hudební prvek, který je sice rafinovaně vložený, ale čistota písně se ztrácí.