Hudební nevkus a kýč, hodnotí novou hymnu ministr kultury. 'Ať se vyjadřuje, až něco složí,' míní její autor

Českou státní hymnu měnit nemusíme, komentují oslovení politici novou verzi skladby, kterou ve středu představil Český olympijský výbor. Ministr kultury v demisi a muzikolog Ilja Šmíd za ANO ji na dotaz iROZHLAS.cz označil za hudební nevkus a kýč. Nová hymna má být podle autorů delší, akčnější a bojovnější. Sportovce má podle šéfa olympijského výboru Jiřího Kejvala motivovat do zápasu. Praha 16:02 29. března 2018

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš ve středu novinářům v Poděbradech řekl, že prodloužení hymny nepokládá za dobrý nápad. „Já si myslím, že máme krásnou hymnu a není potřeba ji měnit,“ řekl.

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd | Zdroj: Úřad vlády

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd si také nemyslí, že česká hymna potřebuje jakoukoliv úpravu.

„Podle mého osobního názoru česká hymna nepotřebuje žádnou revizi, žádnou instrumentační úpravu. Myslím, že to, co předkládá olympijský výbor, je nevkusem a kýčem,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

„Respektujeme umělecké vyjádření, ale hymna při ceremoniálních událostech má vyjadřovat určitou důstojnost a tradici, v jaké se doposud interpretovala,“ sdělil oficiální stanovisko svého resortu.

Hymna v zákoně Státní hymna - píseň Kde domov můj - je jako jeden ze státních symbolů uvedena ve formě notového záznamu a textu v příloze šest zákona číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky. Státní symboly lze podle zákona užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Pokud kdokoliv zachází například s melodií, textem nebo aranží způsobem nevhodným, pak se dopustí přestupku. A pokuta může činit až 30 000 korun.

„Dohodl jsem se na přelomu ledna a února s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, že oni udělají veřejnou diskusi a ministerstvo kultury svolá grémium odborníků, které se k tomu vyjádří. Sejít by se mělo v týdnu po 10. dubnu,“ doplnil Šmíd.

V tomto grémiu by zasedli čeští odborníci z řad hudebníků, muzikologů nebo také historiků. A diskutovali by o instrumentaci, aranžmá a o hymně jako státním symbolu.

Ministr kultury v demisi a muzikolog Šmíd vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. S dirigentem Jiřím Bělohlávkem spoluzakládal Pražskou komorní filharmonii, kde následně působil jako ředitel. Na stejné pozici pracoval později u Symfonického orchestru hlavníko města Prahy FOK.

'Co si o sobě ten ministr myslí?'

Autorem je skladatel Miloš Bok, ten jakoukoli kritiku odmítá a za svými verzemi si stojí. „Je to naprosto neférová argumentace. Na mé hudbě jim vadí ideologické pojetí, které směšují s kvalitou. Je jednoduché někoho takto napadat, ale hudba se dělí na technickou část, a druhou věcí je vkus nebo hudební estetika, která je každého věc,“ řekl pro iROZHLAS.cz Bok.

„Co si myslí o sobě ten ministr? Kdo si myslí, že je? Ať něco složí, a pak ať se vyjadřuje,“ opřel se skladatel do šéfa resortu kultury. „Pro sportovní provoz je zejména ta orchestrální verze absolutně přijatelná. Nevidím tam žádný problém,“ dodal.

Hymnu by neměnili ani další politici

Hymnu by neměnil ani ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický z ANO. „Prosím, nevylepšujme ji. Je to jímavá a prostá píseň. V tom je její síla. To píšu s pokorou, nikoli jako ministr, ale jako ‚skorohudebník‘ a především jako občan této země," uvedl na sociální síti Twitter Stropnický, který vystudoval herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění.

Podobný názor má také předseda hnutí STAN Petr Gazdík. „Jsem velmi konzervativní člověk a necítím zásadní důvod hymnu měnit. Na českou hymnu jsem hrdý, rád ji zpívám a myslím, že Česká republika má úplně jiné problémy, které bylo včera pozdě řešit,“ sdělil Právu.

Podle šéfa hnutí SPD pak není potřeba českou státní hymnu prodlužovat. „Pokud bychom měli něco ve vztahu k české hymně měnit, tak by se měla hrát a zpívat ve všech školách na začátku školního roku. Tento návrh chci v tomto volebním období prosadit,“ uvedl pro Právo Tomio Okamura.

Miloš Bok (na obrázku) je padesátiletý hudební skladatel a varhaník. Žije na Karlovarsku. Kromě nových verzí české hymny je také autorem hudby k filmům Anděl Páně a Ďáblova lest. Nejčastěji však skládá chrámovou hudbu. | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Nové verze české hymny

Český olympijský výbor představil návrhy úprav české státní hymny ve středu v budově Českého rozhlasu na pražských Vinohradech.

„Měli jsme požadavek, aby hymna byla bojovnější, více akceptovala potřeby sportovců,“ popsal pro Radiožurnál šéf ČOV Jiří Kejval s tím, že sportovce by měla více motivovat do zápasu.

Stávající hymna je dlouhá 69 vteřin, na sportovních utkáních ale panuje úzus, že může být dlouhá maximálně 75 vteřin.

„Naši sportovci si deset procent hymny nemohou užít. Pro sportovce znamená nejvíc, když stojí na stupních vítězů a hraje hymna,“ doplnil.

Na utkáních by tak měla hrát instrumentální verze, která trvá přesně 75 vteřin. Ta by se také měla hrát na stupních vítězů.

Hudební skladatel Ivan Acher pak ve vysílání Radiožurnálu ocenil bravurnost instrumentální stránky. Dodal ale, že čistota písně se podle něj ze skladby ztrácí.