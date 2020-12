Nepojištěná a bez technické kontroly. Policisté získají díky elektronické známce nová data o vašem autu

V úterý prvního prosince poprvé si mohou lidi koupit elektronické dálniční známky - platit začnou v novém roce. S letošním papírovým kuponem mohou řidiči jezdit do konce ledna, pak nalepovací dálniční známky definitivně skončí. Novinka výrazně změní i podobu kontrol. Policista už nebude muset hledat kupon na čelním skle auta dalekohledem, ale díky kameře a tabletu v okamžiku zjistí, jestli má řidič dálniční známku koupenou. Praha 7:29 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papírové dálniční známky končí, nahradí je e-kupony | Foto: Ondřej Jánoška

Policisté dostanou 43 a celníci 15 kontrolních sad. Výhodou zařízení je i to, že se dají jednoduše přemístit z jednoho auta do druhého. Policisté a celníci je můžou využít i jinak než jen ke kontrole dálničních zámek.

„Říkali jsme si, že když už takové zařízení vyvíjíme, tak jsme nabídli policii i celní správě možnost naimportovat některé vlastní zájmové skupiny vozidel, které pro ně mohou být zajímavé při kontrole. Policie i celní správa toho využila, takže vozidla v pátrání – to znamená hledaná, kradená, nepojištěná a bez technických prohlídek,“ vysvětluje pověřený ředitel státního podniku CENDIS Jan Paroubek.

Stávající roční nalepovací kupony platí do konce ledna. Elektronické dálniční známky začnou platit od Nového roku. Pro policisty a celníky to znamená, že po dobu jednoho měsíce budou kontrolovat současně oba typy známek.

„Jsme na to připravení. Naopak využijeme tohoto meziobdobí, kdy budeme mít jak papírové tak elektronické kupony k tomu, abychom si systém co nejvíce zažili, abychom ze systému dokázali co nejvíce informací vyčíst a od prvního února ho začali co nejefektivněji používat,“ říká Stanislav Švidek z Generálního ředitelství Cel.

Celý systém elektronických dálničním známek vyjde stát na 309 milionů korun. Cena kuponů pro řidiče ale zůstává stejná. Roční si pořídí stejně jako letos za 1500 korun, měsíční 440 a desetidenní 310 korun.