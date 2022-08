Ředitel Nové zelené úsporám: fotovoltaika táhne, za deset měsíců jsme přijali tolik žádostí jako za šest let

Rozsáhlý program ministerstva životního prostředí s názvem Nová zelená úsporám, poskytující dotace pro energetické úspory, pokračuje a snaží se získat light verzi. Jak se na zájmu o dotace z programu projevuje energetická krize? A o jaké úspory mají teď Češi žádající o podporu nejvyšší zájem? Nejen na tyto otázky Českému rozhlasu odpovídá ředitel Nové zelené úsporám Petr Valdman. Praha 18:46 6. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O dotace na fotovoltaiku je v programu Nová zelená úsporám velký zájem | Zdroj: Wikimedia Commons

Jak se energetická krize projevuje na zájmu o Novou zelenou úsporám?

Naprosto se změnil poměr žádostí v různých kategoriích. Naprostý prim v tuto chvíli hrají žádosti o podporu na instalaci fotovoltaických systémů. Za deset měsíců, kdy běží Nová zelená úsporám, jsme přijali v podstatě stejný počet žádostí o podporu jako za posledních šest let. Bylo přijato celkem více než 18 000 žádostí o podporu jenom na fotovoltaické systémy. Zájem je opravdu mimořádný.

Kde podpory ještě výrazně narostly a které kategorie už nejsou „těmi hlavními“ v žádostech?

Stabilní podporou zůstává oblast zateplení rodinných domů. To byla dřív hlavní kategorie, co se týká počtu žádostí. Teď to přebily fotovoltaické systémy, ale i tak zateplení rodinných domů zůstává v podstatě na stejných počtech, jako tomu bylo v minulosti. Druhá kategorie, která výrazně narostla, jsou tepelná čerpadla. To je primárně dáno tím, že je část kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti financována právě z Nové zelené úsporám. To znamená, že lidé, kteří mění nevyhovující kotle první a druhé emisní třídy, přichází podávat žádost k nám.

Teď už není možné stará zařízení vyměňovat za plynový kotel. To je ta hlavní změna. Jak se teď rozeběhly kotlíkové dotace v jednotlivých krajích?

Poměrně dobře. Díky tomu, že se rozvolnil zákon o ochraně ovzduší a termín na konec provozu těchto nevyhovujících kotlů bude až v září roku 2024, zájem se trochu rozvolnil, ale pořád je velice solidní. Lidé pouze mají víc času na to, aby si rozmysleli to, jaký nový zdroj vytápění mohou a budou nadále používat místo stávajícího plynové kotle.

Je možné podpořit pouze ty, které byly do konce dubna závazně objednány u Nové zelené úsporám, případně zafinancovány. Od května letošního roku už plynové kotle podpořit jakkoliv nejde. Kotlíkové dotace podporují kotle na biomasu, dřevo. Dále podporují tepelná čerpadla a de facto stejné segmenty podporuje i Nová zelená úsporám pro domácnosti, které mají vyšší příjmy, než které jsou v kotlíkových dotacích.

Výměna za kotel na kusové dřevo je možná i v Nové zelené úsporám?

Ano. Je ještě širší, protože měníme například elektrokotle. Pokud má někdo elektrokotel, může požádat v Nové zelené úsporám o tepelné čerpadlo. V Nové zelené úsporám měníme i kamna, nikoliv jenom kotel napojený na topnou soustavu. Nabízíme podporu i třeba na kamna na biomasu. Pokud někdo vytápí v jedné, ve dvou místnostech, tak si může u nás požádat o podporu na výměnu kamen.

Žádat musí vlastník

To jsou oblasti určené hlavně pro rodinné domy. Vy jste teď ale měnili také pravidla pro bytové domy. Jak se podpora pro tento segment rozšířila?

V bytových domech jsme rozšířili nabídku podpory na jednotlivé byty, aby si mohli případně o výměnu kamen požádat vlastníci jednotlivých bytů. Jinak bytové domy jsou hlavně o podpoře zateplení, to znamená energetických úsporách, výměně oken a případně instalaci fotovoltaických panelů.

A kdo o to může žádat? Je podmínkou byt vlastnit? Co když je člověk nájemce a chtěl by ušetřit, jaké má možnosti?

V Nové zelené úsporám musí vždycky žádat vlastník, ať už to je vlastník rodinného domu, vlastník bytového domu anebo vlastník bytu v tom domě.

Pokud jsem vlastník bytu, o co všechno můžu žádat? Je to jenom výměna kamen, nebo jsou tam i jiné komponenty?

Co se týká vlastníka bytu, protože přeci jen je byt součástí bytového domu, moc možností ve skutečnosti nemá. Může žádat o výměnu kamen, pokud jsou v bytě lokální kamna, ale to jsou většinou přece jenom okrajové záležitosti. Hlavním trendem u bytových domů je zateplení jako takové. Plus instalace fotovoltaických panelů.

Splnit všechny podmínky

Máte nějakou dobrou zkušenost, co funguje, aby se lidé například u domu v SVJ domluvili?

Myslím, že v současné době to budou ceny energií, protože to je jednoznačně finanční stimul k tomu, aby nezateplené bytové domy prošly rekonstrukcí, renovací, aby lidé vyměnili okna, zateplili fasádu a případně se zamysleli nad instalací fotovoltaických systémů.

Je to samozřejmě komplikovanější, musí si to vyhádat v kočárkárně nebo v garážích, kde se to musí domluvit a odsouhlasit. Ale do budoucna je to jednoznačně opatření, které k realizaci přímo nabízí. A ty postupné faktury za účty elektrické energie jsou dostatečným motivátorem.

Jak dlouho trvá, než úřad žadateli vyplatí peníze?

Tady je potřeba říci, že žádosti jsou podávány před realizací, v průběhu realizace i po realizaci. Co se týká toho podání žádosti před realizací, tak tam nastává takzvaná akceptace žádosti, což je rezervace finančních prostředků na danou žádost. V okamžiku, kdy má žadatel tuto akceptaci, už mu nikdo prostředky nesebere.

Pokud následně splní podmínky, má je rezervované pro svůj projekt. Pak má zhruba 24 měsíců na to, aby doložil realizaci a jakmile doloží realizaci, což jsou protokoly o předání – faktury, které uhradil svým dodavatelům - je žádost proplacená. Lhůta je v tuto chvíli průměrně kolem šesti týdnů.

Jaké jsou další možnosti? Vy jste popsal situaci, když se požádá předem. Co když člověk požádá v průběhu nebo až po realizaci? Jak potom proces vypadá?

Podání žádosti před realizací i v průběhu realizace je v zásadě stejný mechanismus. Lhůtu na doložení dokumentů nezkracujeme. Pokud žádost člověk podává po realizaci, to znamená poté, co instaloval fotovoltaické systémy, nádrže na dešťovou vodu nebo realizoval dílčí zateplení a všechno si to již uhradil - tak pak vydáváme rovnou rozhodnutí o poskytnutí dotace a jdou mu na účet finanční prostředky. V takovém případě může proces proběhnout také do uvedených šesti týdnů.

Administrace z domu

Jak se mají lidé rozhodovat, o kterou podporu by mohli požádat? Mohou jít na vaše stránky. Ale jak se zorientovat? Jaký postup byste jim poradil?

Základní je zamyslet se nad tím, co vlastně chci. Pokud mám starý, nevyhovující kotel, který musí za dva roky ukončit provoz, a nespadám do kategorie nízkopříjmové domácnosti, je jasné, že bych měl využít prostředky Nové zelené úsporám. Nabízí se kombinovat dotaci právě na výměnu starého kotle například za kotel na biomasu za nový nebo za tepelné čerpadlo. Využít jde ještě podporu na zateplení domu.

Nemusím dělat komplexní obálku domu a zateplit ho co nejvíce až téměř na pasivní dům. Stačí takzvané dílčí zateplení, které zahrnuje výměnu oken, dveří, zateplení stropu a půdy. V té chvíli se dostanu na minimální hranici, která je daná programem Nová zelená úsporám a čerpám na to dotaci.

Určitě bych doporučil zvážit ještě využívání dešťové vody. Systém dotací je v zásadě nastavený tak, že čím více opatření zrealizuji, tím větší dotaci nakonec získám. Volba toho, jaká opatření zrealizovat, potom určuje vlastní náročnost, administraci žádosti o podporu, protože pokud měníme jenom nevyhovující kotel, v zásadě nepotřebujeme nic jiného než fotodokumentaci stávajícího kotle a protokol o jeho kontrole, který určí takzvanou emisní třídu a de facto stanoví nárok na dotaci, protože kotel končí s provozem.

Pokud se k tomu přidá ještě realizace zateplení, je nutné mít energetické posouzení, které provádějí energetičtí specialisté, a projektovou dokumentaci. Pokud chci využívat dešťovku, je to zjednodušená projektová dokumentace, kterou dělá budoucí dodavatel. Jsou to v zásadě základní kroky, které si na začátku musí každý rozmyslet, a od toho se potom odvíjí administrace žádosti o podporu a povinné přílohy. Podání žádosti o podporu jde provést čistě elektronicky. Jediné, co si na začátku člověk musí zřídit, je ověření identity občana, například přes Czech Point.

Máte zkušenost, že to lidé zvládají sami, nebo je dobré požádat nějakou zprostředkovatelskou firmu, která všechny potřebné dokumenty, které se posílají elektronicky, vyřídí a pošle?

Co se týká administrace žádostí o podporu v tom našem systému, máme na webových stránkách Nová zelená úsporám.cz poměrně precizně zpracované videonávody, jak si zřídit identitu, jakým způsobem se podává žádost nebo jak se dokládá realizace. Žadatelé tam všechno najdou a velká část z nich administraci zvládá provádět doma ze svého počítače.

Samozřejmě ale existují firmy, které nabízejí vyřízení dotace včetně administrace v tomto informačním systému, takže je to skutečně na volbě daného člověka.

Co si člověk může zařídit sám, aby na to následně mohla jít podpora?

V zásadě si může udělat sám věci týkající se dešťovky nebo si sám zateplovat dům. Je tam ale povinnost, aby byl přítomný technický dozor. Někdo, kdo bude garantovat, že práce jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Činnost technického dozoru z dotace také platíme. A je to něco, co by se nemělo podceňovat, protože špatně provedené zateplení může v budoucnu generovat celou řadu nepříjemností, jako jsou plísně v rozích místností a podobně. Pokud je však někdo šikovný a troufá si na to, nebráníme mu, aby si to udělal sám.

Kdo nemá nárok?

Kdo na dotaci nemá nárok? Jak jsou na tom lidé, kteří si třeba v minulosti vyměnili plynové kotle? Mohou teď o podporu žádat znovu?

Dotace v Nové zelené úsporám nemají v podstatě žádná omezení. To znamená, že žádat o zateplení domů, žádat o dešťovku, žádat o instalaci fotovoltaických panelů může v podstatě kdokoliv. Tam, kde je jisté omezení, je zmíněný provoz stávajících plynových kotlů. Aktuálně nenabízíme výměnu třeba stávajícího plynového kotle za tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu. Je to věc, která souvisí s poměrně nedávnými událostmi na Ukrajině.

Není úplně možné rychle přizpůsobit programy a začít plošně dotovat výměnu starých provozně končících plynových kotlů, například za tepelná čerpadla. Ale je to rozhodně oblast, se kterou pracujeme a jednáme s Evropskou investiční bankou, aby tato podpora mohla být v budoucnu zavedena pod Modernizační fond.

O tom mluvila i ministryně Hubáčková (za KDU-ČSL). S čím přicházíte na jednání?

Máme poměrně jasnou představu, protože tím, jak se daří čerpat Nová zelená úsporám, a tím, že máme velký počet žádostí, nám docházejí finanční prostředky, které jsou z Národního plánu obnovy. Nás to přirozeně nutí hledat další zdroje financování. A jeden z hlavních zdrojů pro pokračování Nové zelené úsporám jsou prostředky Modernizačního fondu.

Kromě oblasti podpory tepelných čerpadel vyjednáváme zejména o podpoře pro nízkopříjmové domácnosti, protože to je oblast, na kterou se chceme nově strategicky zaměřit, ať už to je formou Nové zelené úsporám light, nebo formou předfinancování projektů tak, aby i domácnost s nižšími příjmy měla možnost čerpat dotaci na opatření, která jí potom pomůžou s úsporami energie. Jednáme i s ministerstvem práce a sociálních věcí a probíhá spolupráce s úřady práce. Cílem je co nejvíce informačně pokrýt nízkopříjmové domácnosti. Vyjednávání s Evropskou investiční bankou skončí nejpozději na konci října, kdy bychom schéma chtěli schválit.

Kdyby to vyšlo tak, že na konci října bude ze strany Evropské investiční banky podpora schválena, jak rychle se zvládne rozjet předfinancování nebo Nová zelená úsporám light, případně výměna plynových kotlů?

S Novou zelenou úsporám light bychom určitě chtěli přijít už letos a nejpozději na konci září představit základní parametry, aby domácnosti věděly, na co je možné čerpat podporu. Pokud to investiční banka bez problémů schválí, příjem žádostí a administrace může začít v podstatě hned od konce října.

Co už teď můžete o parametrech tohoto nového programu říct?

Nová zelená úsporám light cílí na jednoduchá rychlá opatření, která jde realizovat bez složitých povolovacích procesů třeba na stavebním úřadě. Jsou to kroky, které se dají realizovat částečně svépomocí - rychlá opatření, jejichž realizace může proběhnout v řádu několika dnů.

Nebudeme chtít žádné energetické audity, ani žádná potvrzení od specialistů. Zkrátka co nejjednodušší opatření. Vytvoříme šablony těchto opatření, abychom domácnostem představili, co konkrétně mohou realizovat.

Plynové kotle až za rok

V Nové zelené úsporám je teď výše dotace maximálně padesát procent z ceny projektu. Počítáte s tím, že ve variantě Light by to bylo více? A jak by mohlo fungovat předfinancování?

Počítáme s několika variantami a zase bude záležet na tom, jak dopadne jednání s Evropskou investiční bankou. Modernizační fond jako takový je o dotacích, není o úvěrech. Připadají v úvahu varianty buď navýšení dotace, nebo navýšení dotace a kombinace s úvěrem, anebo ponechání dotace a poskytnutí úvěru.

Předfinancování se odehrává ještě před tím, takže bychom domácnostem, které budou splňovat kategorii domácností s nižšími příjmy, rádi dali část peněz dopředu, aby nemusely platit finanční prostředky ze svého a mohly opatření realizovat. Pak budou v zásadě buď přiznány všechny finanční prostředky, nebo budou část v rámci úvěru splácet. Mechanismus se během jednání s Evropskou investiční bankou určitě doladí a vyjasní.

A kdy by mohla být dostupná také dotace na výměnu plynových kotlů? Je to v horizontu tohoto roku?

Obávám se, že tento rok to není na pořadu dne, protože kapacity montážních firem jiného zdroje vytápění jsou daleko za stropem toho, co by unesly. Myslím si, že to je otázka spíše příštího roku, ale bude záležet hlavně na tom, jak se podaří vyjednat tato podpora s Evropskou investiční bankou a v jaké formě bude.