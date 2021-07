Nová klimatická politika EU je strašně ambiciózní, Česku hrozí relativní zchudnutí, varuje Dlouhý

Evropská komise představila klimatický balíček Fit for 55, který zpřísňuje opatření pro boj s klimatickou změnou – do roku 2030 by emise měly klesnout o 55 procent oproti roku 1990. „Tenhle plán je prostě strašně ambiciózní. To neznamená, že bych se obecně stavěl proti politikám, které mají něco dělat s klimatickou změnou,“ deklaruje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Praha 0:10 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít