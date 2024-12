Jak bude vypadat nová lanovka na Ještěd? Liberec vybere ze dvou variant

„Ty odlehčené varianty se mi líbí, dovedu si to představit. Byla jsem skeptická vůči tomu, jak to může vypadat, a mile mě to překvapilo,“ sdílí své dojmy z představených návrhů Hana Blaháčková, která se na návrhy přišla podívat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak bude vypadat nová lanovka na Ještěd? Natáčela Kateřina Hartmanová

Designérka Anna Marešová odprezentovala dvě varianty pro kabinu nové lanovky na Ještěd. Obě jsou prosklené a barevně vychází z ještědského vysílače. „Ještěd má stříbrnou a bílou barvu, takže jsme zůstali v těchto tlumených barvách. Vnější plášť, kterého tam není tolik, protože jsme chtěli co největší prosklení, aby bylo z lanovky dobře vidět, odráží tu jemnou hliníkovou barvu,“ přibližuje Marešová.

Na vrchol Ještědu bude jezdit jedna kabina na dvou lanech. „Říká se tomu tramvaj na lanech. Jmenuje se to Funifor. Je to velice bezpečný, stabilní systém. Myslím, že i vzhledem k tomu, jak bohužel původní lanovka skončila, tak je to cesta, jak udělat lanovku co možná nejbezpečnější,“ vysvětluje pro Radiožurnál designérka.

Prasknutí lana zřejmě předejít nešlo, pádu lanovky na Ještěd se ale zabránit dalo, shrnuje šéf inspekce Číst článek

Při navrhování kabin si prý kladla otázky, jak by se návrhy líbily architektovi Karlu Hubáčkovi, autorovi vysílače na Ještědu. „Byl velice progresivní a myslím, že by určitě byl také pro tuto variantu. Jsem za ni nakonec opravdu ráda,“ podotýká.

Kabina lanovky bude mít také hravý prvek. „Má uprostřed otvor, abyste se mohli dívat dolů. A když zabrzdí, tak se tam spustí takový kužel světla, který navodí pocit UFO, které tam přistává. Je to taková jemná věc, kterou uvidíte jenom nahoře. Prvek, že se najednou už dostáváte do blízkosti Ještědu, vstup do rakety,“ přibližuje svůj záměr.

Trasa nové lanovky bude zhruba o kilometr delší a naváže na tramvajovou trať z centra města. V Horním Hanychvě vznikne nová budova, odkud bude lanovka vyjíždět. Původní dolní stanici město ale plánuje využít.

Jednoduché linie a obrovská okna. Novou lanovku na Petřín navrhla designérka Marešová a její tým Číst článek

„Rádi bychom tam po dohodách a pečlivé přípravě umístili původní retro kabinu a věnovali spodní stanici připomenutí původní lanovky,“ říká primátorův náměstek Jiří Janďourek za Starosty pro Liberecký kraj.

V příštím týdnu zastupitelé vyberou vítězný návrh. První cestující se podle Janďourka svezou lanovkou nejdřív v roce 2029.