Nová lávka v Luhačovicích na Zlínsku usnadní život chodcům i cyklistům. Většinu nákladů pokryly dotace
Luhačovice na Zlínsku dokončily stavbu lávky přes říčku Šťávnici. Spojuje dvě části města a usnadní pohyb chodcům i cyklistům, řekla v úterý mluvčí radnice Hana Srncová. Stavba stála 10,3 milionu korun, evropské dotace pokryly 85 procent nákladů, přičemž zbytek zaplatilo město.
„Nová lávka pro nás znamená nejen lepší propojení města, ale i dlouho očekávané ulehčení dostupnosti parkovací plochy obyvatel ze sídliště Družstevní. Navazuje na další dopravní projekty, díky nimž se u nás žije pohodlněji a příjemněji a zároveň bezpečněji,“ řekl starosta Marian Ležák (nez).
Stavba lávky začala letos v dubnu. Součástí stavby byly i navazující části stezky pro chodce a cyklisty na obou březích řeky.
„Na jednom břehu stezka navazuje na stávající chodník za panelovými domy a nově se napojuje také na ulici Družstevní. Na druhém břehu nabízí samostatný prostor pro chodce a cyklisty ve směru mezi lávkou a zastávkou Zahradní čtvrť. Ten je oddělen od vedlejší komunikace pro auta směřující na odstavnou plochu pro parkování,“ dodala mluvčí.