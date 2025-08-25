Nová nástupiště i lávka příští rok, celá rekonstrukce smíchovského nádraží má být hotová v roce 2028
Na rekonstruovaném smíchovském nádraží v Praze nyní stavbaři budují nové čtvrté nástupiště a lávku pro pěší přes kolejiště, která propojí Smíchov s Radlicemi. Zároveň pracují na obou podchodech. Třetí a čtvrté nástupiště plánuje Správa železnic zprovoznit příští rok na podzim, celá rekonstrukce by podle zástupců Správy železnic měla být hotová na konci roku 2028. Přestavba smíchovského nádraží začala loni v únoru a vyjít má na 5,1 miliardy korun.
Smíchovské nádraží je významné pro vlakové spojení Prahy se západem Čech. Nynější budovu stanice z 50. let dělníci částečně zbourali, oprava ji čeká v letech 2027 až 2029. Na rekonstrukci nádraží naváže výstavba terminálu pro městskou hromadnou dopravu, který pražský magistrát plánuje vybudovat do konce roku 2030. Autobusový terminál má být umístěný na konstrukci přímo nad staničními kolejemi.
Bezbariérový přístup
Stavbaři dosud odstranili třetí a část druhého nástupiště a prodloužili podchody pod celé kolejiště. Nyní pracují na čtvrtém nástupišti, kde je hotová nástupištní hrana. Na třetím nástupišti dělníci aktuálně budují výstupy z podchodů.
„Když se všechno podaří, tak příští rok v říjnu či listopadu bychom chtěli zprovoznit třetí a čtvrté nástupiště a dát ho už do provozu,“ řekl správce stavby ze Správy železnic Patrik Karadi. Tím by podle něj mělo být nádraží už i částečně bezbariérové, po dokončení rekonstrukce má být přístup na nástupištích a v podchodech bezbariérový všude.
Současně stavbaři pracují na nové lávce pro pěší přes kolejiště, která znovu propojí Smíchov s Radlicemi. Nyní jsou postaveny hlavní nosné části lávky u čtvrtého a třetího nástupiště a připravuje se konstrukce na straně druhého nástupiště.
Hrubé betonové práce mají být podle Karadiho dokončeny na jaře 2027, zprovoznění lávky včetně eskalátorů a výtahů předpokládá koncem roku 2028 spolu s dokončením ostatních prací ve stanici.
Lávka bude nově spíše promenádou než jen spojnicí mezi nástupišti, řekl Karadi. Zároveň propojí stanici s novou čtvrtí vznikající na Smíchově. Na jejím místě původně stála ocelová lávka, kterou dělníci odstranili kvůli výstavbě bytů.
Nový most
Pracuje se rovněž na mostech přes Nádražní ulici a Hořejší nábřeží, stavbaři zde postupně vyměňují jednotlivé konstrukce. Most přes Nádražní ulici bude po dokončení rekonstrukce tříkolejný, protože na něj podle plánů Správy železnic v budoucnu naváže nový tříkolejný most mezi Smíchovem a Podskalím, který má nahradit nynější ocelový železniční most přes Vltavu.
Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války nedochovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, a to spolu s Masarykovým a hlavním nádražím, na které bylo napojeno deset let po svém vzniku.