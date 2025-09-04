Nová nástupiště, informační systém i bezbariérové přechody. Písek modernizuje autobusové nádraží

V pondělí začala několikaměsíční modernizace autobusového nádraží v Písku. Cena překročí 24 milionů korun. Provizorní zastávky budou ve vedlejší ulici.

Písek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Autobusové nádraží Písek

Až do konce roku budou cestující v Písku nastupovat v provizorních zastávkách (ilustrační foto) | Foto: Petr Skřivánek | Zdroj: ČTK

„Kompletně vyměníme pojezdové plochy i plochy nástupišť, po kterých se pohybují cestující. Odstraníme dvě nástupiště, která jsou nejblíž čerpací stanici, a vznikne nově parkoviště pro obsluhu dopravního terminálu,“ popisuje pro Radiožurnál Karel Coufal, ekonom společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž o rekonstrukci autobusového nádraží v Písku

Po rekonstrukci se zlepší i informovanost cestujících. „Přibudou chytré informační systémy, na nichž se cestující v reálném čase dozví, kde se autobusy pohybují, kdy skutečně přijedou a kdy tedy můžou očekávat, že zase odjedou “ vysvětluje Coufal. „Nebudou to tedy pouze pasivní informace plánovaných odjezdů,“ dodává.

Informační systém bude napojen i na informační tabule, které jsou umístěny ve výpravní budově uvnitř. Pohyb cestujících na autobusovém nádraží se tak podle Karla Coufala stane bezpečnějším.

2:18

‚Vypíšeme novou veřejnou zakázku.‘ Moravská Třebová musí odložit přestavbu chátrající fabriky

Číst článek

Přechody pro chodce budou bezbariérové a cestující navedou tak, aby se bezpečně dostali ke svému nástupišti. „Bezpečnost nejen cestujících, ale i našich vozidel na autobusovém nádraží zajistí nový kamerový systém, který nainstalujeme v celém prostoru nádraží,“ doplňuje ekonom Coufal.

Odbavovací hala u autobusového nádraží je stále v provozu, přesunuly se ale zastávky. „Pro pravidelnou linkovou dopravu jsou v Baarově ulici, pro dálkové linky u autobusového nádraží,“ vysvětluje hlavní dispečerka Marcela Václavíková. V odbavovací hale si cestující koupí jízdenky na dálkové spoje nebo dobijí předplacené kupony.

Informace o změnách najdou lidé v odbavovací hale a na stránkách dopravní společnostiRekonstrukce autobusového nádraží potrvá do konce roku.

Jitka Cibulová Vokatá Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme