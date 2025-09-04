Nová nástupiště, informační systém i bezbariérové přechody. Písek modernizuje autobusové nádraží
V pondělí začala několikaměsíční modernizace autobusového nádraží v Písku. Cena překročí 24 milionů korun. Provizorní zastávky budou ve vedlejší ulici.
„Kompletně vyměníme pojezdové plochy i plochy nástupišť, po kterých se pohybují cestující. Odstraníme dvě nástupiště, která jsou nejblíž čerpací stanici, a vznikne nově parkoviště pro obsluhu dopravního terminálu,“ popisuje pro Radiožurnál Karel Coufal, ekonom společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice.
Po rekonstrukci se zlepší i informovanost cestujících. „Přibudou chytré informační systémy, na nichž se cestující v reálném čase dozví, kde se autobusy pohybují, kdy skutečně přijedou a kdy tedy můžou očekávat, že zase odjedou “ vysvětluje Coufal. „Nebudou to tedy pouze pasivní informace plánovaných odjezdů,“ dodává.
Informační systém bude napojen i na informační tabule, které jsou umístěny ve výpravní budově uvnitř. Pohyb cestujících na autobusovém nádraží se tak podle Karla Coufala stane bezpečnějším.
Přechody pro chodce budou bezbariérové a cestující navedou tak, aby se bezpečně dostali ke svému nástupišti. „Bezpečnost nejen cestujících, ale i našich vozidel na autobusovém nádraží zajistí nový kamerový systém, který nainstalujeme v celém prostoru nádraží,“ doplňuje ekonom Coufal.
Odbavovací hala u autobusového nádraží je stále v provozu, přesunuly se ale zastávky. „Pro pravidelnou linkovou dopravu jsou v Baarově ulici, pro dálkové linky u autobusového nádraží,“ vysvětluje hlavní dispečerka Marcela Václavíková. V odbavovací hale si cestující koupí jízdenky na dálkové spoje nebo dobijí předplacené kupony.
Informace o změnách najdou lidé v odbavovací hale a na stránkách dopravní společnosti. Rekonstrukce autobusového nádraží potrvá do konce roku.