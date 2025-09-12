Nová nejvyšší budova republiky. ‚Mrakodrap‘ o 125 metrech má vyrůst v pražských Nových Butovicích
Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Změnu plánu ve čtvrtek schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali takzvanou plánovací smlouvu, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu zhruba 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství. Budova má být po dokončení nejvyšší v Praze i v celé ČR.
O samotný 125 metrů vysoký mrakodrap má být podle záměru investora opřena o deset metrů vyšší konstrukce znázorňující vrak lodi, kterou navrhli architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Uvnitř budovy budou nájemní byty, obchody, kanceláře či kulturní centrum.
Stavbu v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé, vedení Prahy 13 před pěti lety podepsalo k plánované stavbě s investorem memorandum.
Městští zastupitelé ve čtvrtek spolu se změnou územního plánu schválili i návrh smlouvy, na základě které firma poskytne magistrátu a Praze 13 takzvané kontribuce v celkové hodnotě 75,7 milionu korun.
Z toho 60,7 milionu obdrží Praha, a to 14,7 milionu formou finančního příspěvku a zbytek v podobě revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavby dvou výtahů na pěší zónu a vybudování veřejného prostranství před poliklinikou Lípa.
Praha 13 dostane 15 milionů korun. Kromě toho firma zajistí také nový přechod pro chodce, pěší průchod pod Seydlerovou ulicí či průjezd pro zásobování pod Bucharovou ulicí.
Praha požaduje prostřednictvím takzvaných kontribucí po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů, přičemž hlavní pákou je právě nutnost změny územního plánu.
Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem.
AZ Tower v Brně
Prozatím je nicméně nejvyšší budovou v ČR se svými 111 metry brněnská AZ Tower. Ta má 30 nadzemních a dvě podzemní podlaží. Je navržena jako multifunkční komplex.
Ve třípodlažním podstavci jsou umístěny obchody, restaurace, autosalon se servisem a fitness centrum. Ve věži jsou pak kanceláře a v horních patrech 17 apartmánů a ve 28. a 29. podlaží se nachází luxusní mezonet s bazénem.