Nová obvinění v moravskoslezské zakázkové kauze jsme očekávali, říká advokát stíhaného exnáměstka
Elitní kriminalisté informovali ve čtvrtek o obvinění dalších lidí a firem v rámci moravskoslezské zakázkové kauzy. V ní stíhají také bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucku. Podle jeho advokáta Petra Séma ale nejde o překvapivý krok a pro stíhaného bývalého politika nic nemění. „S policií klient spolupracuje. Nástroje, které právní řád umožňuje v takové situaci použít, nevyužije,“ dodává.
„Nejde nyní o žádné nové nebo jinak překvapivé procesní úkony policie, naopak jde spíše jen o očekávané a dlouho dopředu avizované zpřesnění skutkových okolností a s tím související právní kvalifikace,“ reagoval advokát Petr Sém na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jak se jeho klient – stíhaný exnáměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka – dívá na posun v krajské zakázkové kauze.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve čtvrtek informovala, že v kvůli ohýbaným zakázkám obvinila další osoby.
V kauze už tak celkem figuruje osm lidí a tři firmy. Mimo jiné se má týkat i dvou krajských příspěvkových organizací – Moravskoslezského energetického centra a Správy silnic Moravskoslezského kraje – a reklamní agentury Marvio agency.
Exnáměstek Unucka si obvinění vyslechl v první vlně již před rokem. Policisté ho aktuálně stíhají na svobodě. „S policií klient spolupracuje a žádné nástroje, které právní řád umožňuje v takové situaci použít, nevyužije,“ doplnil k novým obviněním za exnáměstka jeho obhájce.
Zakázková kauza
Že mají nová obvinění s moravskoslezskou zakázkovou kauzou z loňského léta souvislost, potvrdil serveru iROZHLAS.cz už ve čtvrtek pověřený evropský žalobce (EPPO) Vít Koupil. Ten případ dozoruje proto, že část marketingových smluv, o které v případu také jde, byla financovaná z evropských dotací.
Podle vyšetřovatelů mělo k „ohýbání“ zakázek docházet mezi lety 2022 a 2023. Obvinění si měli nastavovat podmínky tendrů tak, aby je vždy získala předem vybraná společnost. „Ta měla následně jako odměnu za přidělení těchto zakázek vyplácet úplatky v řádu stovek tisíc korun,“ přiblížil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Policisté zasáhli na začátku října 2024, obvinili pět lidí – včetně zmíněného exnáměstka – a jednu společnost. Po roce stíhání rozšířili na tři právnické osoby a osm lidí, kterým hrozí tresty od pěti do deseti let vězení. „Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnými zakázkami, podplacením a přijetím úplatku i dotačními podvody,“ doplnil mluvčí Ibehej.
Desetileté vězení hrozí podle kriminalistů právě bývalému náměstkovi hejtmana Unuckovi.
Stíhaný politik byl od roku 2016 náměstkem postupně tří moravskoslezských hejtmanů zvolených za ANO. V gesci měl nejprve chytrý region a dopravu, následně průmysl, energetiku a chytrý region. Vloni na post rezignoval v souvislosti se snahou o získání krajské dotace pro sebe a manželku.
Od roku 2010 do roku 2017 byl také místostarostou Klimkovic na Ostravsku. Hejtmanství k aktuálnímu vývoji serveru iROZHLAS.cz napsalo, že stále poskytuje orgánům činným v trestním řízení kvůli kauze maximální součinnost.