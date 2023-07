Ostravská huť staví novou ocelárnu za 8,5 miliardy. Omezí závislost na uhlí a surovém železu

Téměř hotový je už energetický most, který přivede elektřinu, kyslík a další plyny. „Starý energomost musíme zdemolovat proto, abychom mohli přistoupit k demolici přípravné haly ocelárny,“ říká Jakub Tyl ze společnosti Liberty Ostrava.

Nová hala ocelárny se začne stavět v příštím roce. Musí se přesně vejít mezi ostatní budovy.

Po demolici je už řada dalších budov, které stály na místě nové ocelárny. Kvůli stavbě hlavní haly se kope i přeložka hloubkové kanalizace.

„Tato šachtice se kope do hloubky 9 metrů. Součástí nové ocelárny je i kanalizace. My ji musíme přesunout, abychom si udělali prostor pro stavbu nové ocelárny,“ dodává Tyl.

„Ve třetím čtvrtletí tohoto roku pak budou dokončeny veškeré přeložky. Pak budeme moci zahájit hlavní stavbu,“ vysvětluje.

Hotovo bude do konce roku 2025. To budou v provozu i dvě nové hybridní elektrické pece, které nahradí desítky let staré pece tandemové. Díky tomu se výrazně omezí závislost na uhlí a surovém železu.