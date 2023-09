Nejdřív klášter, pak nemocnice, dnes tam pečují o lidi s Alzheimerovou chorobou i jinak zdravotně postižené

„Jedná se o areál bývalé nemocnice v Nové Pace, a to není jedna budova, kulturní památka, ale tři, a k tomu prostranství. V roce 2006 jsme se rozhodli, že se do toho pustíme, že to zkusíme. Předcházelo tomu to, že manžel tady ležel po těžkém úrazu, zachránili mu tady život a on tomu objektu chtěl něco vrátit,“ přiblížila vznik centra ředitelka organizace Život bez bariér Jitka Fučíková.

V současnosti jsou už v provozu tři patra. V přízemí je recepce, půjčovna kompenzačních pomůcek a prostor pro promítání filmů pro klienty i návštěvníky. První patro patří dennímu stacionáři.

„Klientů máme třicet šest a o ně se stará dvanáct pracovníků sociálních služeb. A protože se jedná ambulantní službu, tak oni ráno přijdou a mají denní harmonogram. Všichni to mají podle zdravotního stavu a postižení,“ vysvětlila Jitka Fučíková.

O patro výš je pak komunitní centrum a část denního stacionáře pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a demencí. „Většinou se jedná o kategorii lidí nad pětašedesát let a zde mají takové klidové prostředí, kde můžou relaxovat, cvičí tady, prochází se tady, dívají se na televizi… Tenhle prostor je pro ně myslím příjemný, protože ono to baroko má něco do sebe,“ dokončila prohlídku Jitka Fučíková. Celý objekt je samozřejmě bezbariérový.

Veřejnost si zrekonstruovaný areál může prohlédnout poprvé po sedmnácti letech v sobotu 9. září na komentovaných prohlídkách. Podrobnosti najdete zde.