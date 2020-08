Pravidla pro nošení roušek: v restauracích a ve školách povinné nebudou, na úřadech a u lékaře ano

To, co bylo oznámeno ve středu, už ve čtvrtek neplatí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil změny v manuálu pro nošení roušek, který měl začít platit od 1. zaří. Přísná opatření, jež by zavedla nošení roušek v téměř všech vniřních veřejných prostorách, upravil den po jejich zveřejnění. Jak jsou pravidla nastaveny v současnosti?

