Nová služebna pro Městskou policii Sokolov. Starou budovu město zbourá kvůli špatnému stavu

Sokolov připravuje novostavbu pro městskou policii. Bude v Nádražní ulici místo domu, který nechá město zbourat. Je totiž ve špatném stavu. Radnice už má hotovou studii na novou služebnu, která vznikla na základě prostorových požadavků městské policie.

Sokolov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Policie ČR (ilustrační foto)

Sokolov plánuje postavit novou policejní služebnu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zadali jsme zakázku na vypracování projektové dokumentace. Ta zahrnuje demolici stávajícího objektu v Nádražní ulici a zároveň výstavbu budovy nové,“ řekl Radiožurnálu mluvčí města Sokolov Michal Švarc.

Studie se věnuje i revitalizaci okolí, vytvoření přístupových cest, parkoviště nebo vzniku výukového prostoru. 

Monika Červená Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme