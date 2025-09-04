Nová služebna pro Městskou policii Sokolov. Starou budovu město zbourá kvůli špatnému stavu
Sokolov připravuje novostavbu pro městskou policii. Bude v Nádražní ulici místo domu, který nechá město zbourat. Je totiž ve špatném stavu. Radnice už má hotovou studii na novou služebnu, která vznikla na základě prostorových požadavků městské policie.
„Zadali jsme zakázku na vypracování projektové dokumentace. Ta zahrnuje demolici stávajícího objektu v Nádražní ulici a zároveň výstavbu budovy nové,“ řekl Radiožurnálu mluvčí města Sokolov Michal Švarc.
Studie se věnuje i revitalizaci okolí, vytvoření přístupových cest, parkoviště nebo vzniku výukového prostoru.