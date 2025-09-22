Nová stanice pro záchranáře v Náměští nad Oslavou. Její postavení má ukončit několikaleté spory

Kde bude stát nová stanice záchranářů v Náměšti nad Oslavou se už několik let nedokáže shodnout vedení města a záchranky. Situace už došla tak daleko, že hrozil odchod záchranářů z města a dokonce se poohlíželi po parcele pro svou stanici v nedalekých Vícenicích. Radnice teď doufá, že se domluví na stavbě na pozemku hned vedle stanice hasičů.

Záchranáři (ilustrační foto)

Záchranáři (ilustrační foto) | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Radnice obce na Třebíčsku nyní doufá, že se domluví na stavbě pozemku hned vedle hasičské stanice. 

Úzký výjezd a nedostatečný prostor. Takové podmínky mají záchranáři na své stanici v Náměšti nad Oslavou. Dlouhou dobu usilují o stavbu nové

„Prostor je podle plánů na vlastní budovu dostatečně velký a je to pozemek – a to je velmi důležité – v majetku města. A co je také důležité je to, že v prosinci po změně územního plánu bude možné tu výjezdovou stanici i postavit,“ říká o pozemku, který město záchranářům nabídlo, bezpartijní starosta Jan Kotačka. 

Jak uvedl mluvčí Petr Janáček, záchranáři jsou v současné době v nájmu na městské poliklinice, v jiné části Náměště. Nemají tam ale druhou garáž ani dostatečné zázemí pro posádky. 

„Očekáváme, že místo, které nám bude nabídnuto, umožní vybudovat plnohodnotnou základnu odpovídající potřebám záchranné služby, tedy dostatečný prostor pro samotnou budovu, garáže i zázemí posádek a zároveň manipulační plochu pro bezpečný pohyb,“ dodává Janáček. 

Náměstek hejtmana pro oblast majetku Oto Vopěnka z ANO si byl nabízené místo prohlédnout a věří, že požadavky záchranářů splňuje.

Náměšťská základna záchranářů patří k posledním nezmodernizovaným v kraji. Na úpravy čekají ještě stanoviště ve Velkém Meziříčí, Humpolci a Pacově.

