Nová střecha, okna i rozvody. Rekonstrukce obecního domu v Křemačově na Šumpersku právě začíná
Obecní dům v Křemačově, místní části Mohelnice na Šumpersku, se dočká rekonstrukce. Jako první nechá vedení města opravit za milion korun střechu budovy. Práce by měly být hotové do konce roku. Další investice budou následovat.
„Je tam ještě stará elektrika, původní střecha, původní okna. V letošním roce začínáme od střechy. Uděláme novou střechu a v příštím roce uděláme zbytek,“ říká nezávislý starosta Pavel Kuba.
Náklady na další opravy obecního domu v Křemačově nezávislý starosta Kuba předběžně odhaduje na dva miliony korun.