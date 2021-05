Červená a šedá. Do ulic Prahy vyjela první tramvaj v novém barevném provedení

Při cestě Prahou jste si možná všimli neobvyklé tramvaje. Dopravní podnik ve středu představil první vůz v novém barevném provedení. Červený a šedý kabát mají v budoucnu obléknout všechny autobusy, tramvaje a vlaky v systému Pražské integrované dopravy - tedy i ty spoje, které zajíždějí až do středních Čech. Praha 18:11 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská tramvaj v novém designu | Zdroj: PID

Rozdíl oproti současné barevné úpravě není úplně zásadní, odlišnosti tam ale přece jen jsou. Základní jsou jen dvě barvy: červená a světle šedá.

Červené pruhy jsou na voze svislé, nikoli vodorovné, jako je tomu nyní. Nové je také logo pražské integrované dopravy. To je nyní jednodušší, čistší a tvoří ho jen tři písmena zkratky PID, vyvedená minuskami.

Tramvaj v novém designu PID zamíří dnes odpoledne na linku 17. Najdete ji na https://t.co/U0VQQS6asx pod číslem 9121. pic.twitter.com/K8nMgBlzPC — PID (@PIDoficialni) May 19, 2021

Tramvaj zatím jezdí jen jedna, je to typ Škoda 14T, který lidé znají z běžného provozu. Ve středu brázdí ulice na lince 17, od čtvrtka ale bude cestující vozit i na dalších linkách, které vyjíždí z vozovny v Kobylisích.

„Budeme ji střídat na linkách 3, 8, 10 a 17. Nový design se bude objevovat nejdříve na autobusech,“ popisuje pro Radiožurnál ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Zatím jeden autobus ve stejné barevné úpravě jezdí v Praze od loňského září. Další by měly přibýt na konci roku. Všechny by pak měly být přebarvené a s novým logem do deseti let.

NOVÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ | Do ulic dnes vyjela kloubová nízkopodlažní tramvaj Škoda 14T ev. č. 9121. Jako první opatřena novým barevným řešením dle výsledků soutěže na novou vizuální identitu PID.

➡ Dnešní jízdní řád 9121 na lince č. 17 naleznete zde: https://t.co/XBPjDJ3E16 pic.twitter.com/y65IoQLnvm — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) May 19, 2021

Město ani dopravní podnik úpravy nestojí změna žádné peníze navíc. Jak zmínil Witowski, kupované vozy už se pořizují s novým vzhledem, u těch stávajících se pak čeká na servis nebo nutné opravy. To je případ i té vůbec první tramvaje.

Praha chystá změny v provozu tramvají. Nově vyjedou i k metru na Pankráci, kde dosud parkovala auta Číst článek

„Tramvaj prošla celkovou opravou, takže by se stejně nový lak nebo nový polep dělal. Díly byly vybrány s designéry tak, aby při údržbě nebo výměně náhradních dílů bylo přelakování ještě ekonomičtější než dnes,“ vysvětluje náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Nový jednotný vzhled má mimo jiné lidem v Praze a středních Čechách pomoct na první pohled poznat, v kterém dopravním prostředku jim platí jízdenka PID nebo Lítačka.

Pražský dopravní podnik představil první autobus v nových barvách a v novém sjednoceném designu v září 2020 | Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy