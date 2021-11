První neformální schůzka nastupující vlády. Fiala se dočasně usadil v Hrzánském paláci

Nový premiér Petr Fiala (ODS) na úterý svolal první neformální jednání své nastupující vlády, která by měla v polovině prosince vystřídat dosluhující kabinet Andreje Babiše (ANO). Situace je vážná, musíme být co nejlépe připraveni, uvedl Fiala večer na twitteru. Novou vládu čeká řešení zhoršující se epidemické situace či vlny zdražování. Praha 21:14 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nastupující vláda se poprvé neformálně sešla | Foto: Twitter - Petr Fiala

Fiala zveřejnil i fotografie ze zasedání, které se odehrálo v pražském Hrzánském paláci, a to dva dny po jeho jmenování do premiérské funkce.

Babiš (ANO) svému nástupci při setkání minulý týden nabídl, aby tento vládní palác na Hradčanech využíval do jmenování nového kabinetu. Premiér a vláda v demisi mezitím dál úřadují ze Strakovy akademie na Malé Straně.

Petr Fiala

Dnes jsem svolal první, neformální jednání nastupující vlády.



Situace je vážná, musíme být co nejlépe připraveni. Věřím, že náš tým bude dobře fungovat.

Fiala věří, že nový vládní tým bude dobře fungovat. V úterý si poprvé prohlédl prostory Hrzánského paláce a seznámil se s lidmi, kteří v něm pracují. „Těším se na spolupráci,“ uvedl Fiala, kterého prezident Miloš Zeman jmenoval do premiérské funkce v neděli 28. listopadu.

Příští Fialova vláda má mít 18 členů, budou v něm nově ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu, výzkum a inovace. Úterní neformálního jednání se zúčastnila podle fotografií vedle pravděpodobně budoucích ministrů i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která se po volbách stala předsedkyní Poslanecké sněmovny.

Povolební situace

Česká republika se nachází v situaci, kdy má dva premiéry. Babišova vláda podala podle ústavy demisi 11. listopadu poté, co se po volbách ustavila nová sněmovna. I po jmenování Fialy premiérem dál vládne Babišův kabinet, a to až do jmenování nové vlády. Na ní se hned po říjnových volbách domluvila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s formací STAN a Pirátů. Dohromady má tato pětice stran ve sněmovně většinu 108 hlasů.

Předání moci se v Česku odehrává v situaci, kdy v zemi eskaluje epidemie koronaviru. Zkouškou pro nastupující vládu je i energetická krize nebo vlna zdražování. Plánuje také přepracovat státní rozpočet na příští rok.

První den v Hrzánském paláci.

I proto Fiala považuje za důležité, aby jeho vláda co nejdříve začala pracovat a mohla začít okamžitě řešit akutní i dlouhodobé problémy. „Čeká nás mnoho důležitých úkolů – co nejlépe se vypořádat s pandemií, dát do pořádku veřejné finance, zkrotit drahotu. Jsem si vědom své odpovědnosti, abych se těchto výzev neprodleně zhostil. Držte nám prosím palce,“ prohlásil Fiala v krátkém videu, které v Hrzánském paláci natočil.

Nakažený prezident

Povolební situaci zkomplikovala také několikatýdenní hospitalizace prezidenta a krátce po jeho propuštění do domácího ošetřování zjištění, že Zeman se nakazil koronavirem.

Prezident na zámku v Lánech den po Fialově jmenování zahájil v abecedním pořadí sérii rozhovorů s kandidáty na ministry. Ukončit je plánuje 13. prosince a poté by měl přistoupit k jmenování celé vlády.

Nadále má výhrady k jednomu z navržených, kterým je podle médií kandidát Pirátů na ministra zahraničí Jan Lipavský. Fiala navržené ministry měnit nehodlá a věří v dohodu s hlavou státu.

Kvůli tomu, že prezident měl minulý týden pozitivní test na covid a musí zůstat dva týdny v izolaci, se jmenování premiéra i rozhovory s ministerskými adepty odehrávají za specifických podmínek – prezident sedí ve speciálním prostoru z plexiskla a s politiky, kteří sedí ve stejné místnosti, hovoří prostřednictvím mikrofonů.

Dva premiéři

Babiš s Fialou se setkali minulý týden ve sněmovně, kde mluvili například o zahraniční politice i blížícím se summitu EU. Babiš na schůzce svému nástupci pro dobu do jmenování celé vlády nabídl užívání Hrzánského paláce.

V úterý oba premiéři společně vystoupili na akci, která má podpořit co nejrychlejší očkování co nejvíce lidí posilující dávkou vakcíny proti covidu-19 s cílem snížit zátěž nemocnic.