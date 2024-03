Nová zdravotní aplikace budí kontroverze. Portál občana má stejné funkce, tvrdí úřad pro digitalizaci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo mobilní aplikaci EZkarta, ke stažení je dostupná pro operační systém Android a pro iPhony. Stejnou funkci má Portál občana, hodnota nové aplikace je diskutabilní, píše v připomínkách k zákonu o elektronizaci zdravotnictví, který ji zavádí, úřad místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti). Praha 18:50 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace EZkarta vznikla úpravami „covidové“ aplikace Tečka | Foto: Marie Starostová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před předložením zákona k připomínkám podle něj ministerstva zdravotnictví návrh s Digitální informační agenturou, která je ústředním koordinačním místem digitalizace, nekonzultovalo. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje, oficiálně aplikaci novinářům přestaví ve středu.

Aplikace EZkarta vznikla úpravami „covidové“ aplikace Tečka, kterou si stáhlo skoro sedm milionů lidí. Sloužila k prokázání negativního testu, prodělání nemoci nebo očkování. Právě údaje o očkování proti různým nemocem mají být první funkcí EZkarty.

„Přitom, stejnou funkci má již Portál elektronického zdravotnictví a i Portál občana,“ píše v připomínkách k návrhu kancelář místopředsedy vlády pro digitalizaci a Digitální informační agentura. „Nepovažujeme za hospodárné stavět již třetí informační systém se stejnou funkcionalitou,“ uvádí v připomínkách.

Pacienti by v ní podle důvodové zprávy měli mít přístup k datům, které o nich resort eviduje, například v systému e-recept, ve zdravotnické dokumentaci nebo v registrech podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy například o covidu-19.

„Jedná se o státem garantovanou mobilní aplikaci, která přináší pacientovi posílení kontroly nad jeho daty a dostupnými službami. Využití EZkarty je tak čistě na svobodné vůli pacienta a její využití je vázáno pravidlem opt-in,“ píše resort zdravotnictví v důvodové zprávě.

Pravidlo opt-in znamená, že aplikaci musí pacient sám aktivně začít používat. Na rozdíl od třeba lékového záznamu, jehož sdílení s lékařem musí lidé aktivně zakázat, takzvaně opt-out pravidlo.

Kritika informační agentury

Podle připomínek Digitální informační agentury by data do aplikace měl poskytovatel zdravotní péče vkládat individuálně a na žádost pacienta. „Takové řešení je však z hlediska digitalizace zbytečně složité a nefunkční. EZkarta jako taková je v podstatě prázdná schránka a informace se v ní budou objevovat, pokud si osoba požádá, aby v ní byly. To se bude dít ručně, a navíc se zpožděním až 30 dnů,“ píše agentura v připomínkách.

Kritizuje také to, že se občan nedozví, pokud o něm budou nové údaje zapsány. „Hodnota takové aplikace je diskutabilní,“ dodaly připomínkující úřady. Ministerstvo zdravotnictví podle připomínek vznik nové služby s agenturou nekonzultovalo.

„Dovolujeme si zdvořile dotázat, co vede předkladatele k závěru, že novela zákona o elektronizaci zdravotnictví se netýká působnosti Digitální a informační agentury jakožto ústředního správního úřadu, který mimo jiné plní koordinační úlohu pro informační technologie,“ uvádí Bartošův úřad.

Do veřejného připomínkového řízení ministerstvům a dalším organizacím ministerstvo návrh zavádějící EZkartu předložilo na začátku letošního ledna, připomínky sbíralo do konce ledna. Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se ale na jejím vytvoření pracovalo nejméně od srpna 2022. Nové funkce aplikace Tečka, která umožňovala předložit potvrzení o očkování, prodělání či negativním testu na covid-19, tehdy Válek sliboval představit na podzim 2022.

Aplikace umožňuje i přidat oprávnění jiné osoby, která může záznamy o očkování v aplikaci vidět. V připomínkách úřadu místopředsedy vlády je kritizováno užití slova „mandát“ pro toto oprávnění. „Pojem ‚mandát‘ není právně využíván pro označení oprávnění k zastupování obecně, ale je užíván ve specifických případech pro oblast voleb,“ uvedl.

Doporučuje tedy jeho nahrazení vhodnějším. Zároveň upozorňuje na to, že problematika takového zastupování bude komplexně pro všechny agendy státu řešena novým registrem, který se připravuje.