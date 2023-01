Šéf Státního fondu životního prostředí: Nové dotace na úsporná opatření nepřerušíme, financí je dost

Za první dva dny přijal Státní fond životního prostředí přes 2200 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám Light, který má pomoci nízkopříjmovým domácnostem s financováním opatření, která povedou k úsporám energií. Nehrozí, že peníze na dané dotace brzy dojdou „Dokážeme uspokojit dvanáct až třináct tisíc domácností z daných prostředků, které činí 1,5 miliardy korun,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí | Foto: Luboš Vedral

Ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve středu dopoledne na tiskové konferenci oznámil počet žádostí za první dva dny od spuštění programu Nová zelená úsporám Light. V tuto chvíli už máme za sebou i velkou část třetího dne, kdy se žádosti přijímají. Máte aktuální data o jejich počtu k středečnímu odpoledni?

K této chvíli máme již podáno 2585 žádostí, od rána jde tedy o nárůst o více než 300 podaných žádostí o podporu.

K tomu bychom měli dodat, že dalších téměř tisíc žádostí bylo včera v systému rozpracovaných. Maximální částka, o kterou je možné žádat, je 150 tisíc korun. Jak moc toho podle systému žadatelé využívají? Žádají o maximální příspěvek často? Máte propočítáno, kolik je v tuto chvíli součet žádostí a kolik peněz se už odčerpalo?

Průměrná žádost o podporu požaduje zhruba 119 tisíc korun v proplacené dotaci. Menší polovina žadatelů pak žádá o plnou částku 150 tisíc korun. Je to pěkně rozloženo podle toho, jaké komplexní opatření dělám.

Pokud to půjde daným tempem a v souladu s požadavky, o kolik si žádají jednotlivé domácnosti, dokázali bychom uspokojit, dejme tomu, dvanáct až třináct tisíc domácností z dané alokace, která činí 1,5 miliardy korun.

Nehrozí, že byste, byť dočasně, příjem žádostí přerušili?

Určitě ne. I poměrně masivní systém poradenství v terénu znamená, že počítáme s tím, že příjem žádostí poběží opravdu dlouho, naši poradci v terénu přirozeně komunikují s budoucími žadateli.

Domlouvají si termíny, kdy je potřeba obhlídnout nemovitost a poradit se, jaká opatření dělat. Všichni to, prosím, berte jako opravdu dlouhodobou záležitost.

Průběh bez problémů

Na co všechno mohou žadatelé peníze využít?

Prostředky jsou primárně určeny na energetické úspory stávajících rodinných domů, přičemž za rodinný dům považujeme i rekreační objekt, který je trvale obýván. Jsou určeny na zateplení fasády, střechy, půdy či podlahy, na výměnu oken, dveří… V podstatě na cokoliv, co je smysluplné ve stávajícím domě udělat, abych si snížil nároky na energie.

Předpokládám, že obdržené žádosti nyní procházíte a kontrolujete, jestli splňují veškeré podmínky. Objevují se nějaké problémy?

Zatím se problémy neobjevují. Vše, co za první dva dny, kdy přijímáme žádosti o podporu, přišlo, probíhá v pořádku. Co se týká výplaty finančních prostředků, dokážeme na tom dokonce být tak, že bychom zhruba za čtrnáct dní dokázali posílat první peníze na účty žadatelům, neboť naprostá většina žádostí je podávána před realizací.

To znamená, že lidé čekají, až dostanou zálohové peníze. Proto jsme s tímto programem takto i přišli, aby byl zálohový a zhruba do čtrnácti dnů by první peníze měly odcházet na účty žadatelů. Dotace může pokrýt až sto procent vynaložených nákladů s limitem 150 tisíc korun.

Nový náměstek pověřený vedením ministerstva životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ve středu řekl, že by se program, o kterém mluvíme, měl rozšířit i na bytové domy. Kdy to bude?

Aktuálně podporu bytovým domům poskytujeme v rámci standardního programu Nová zelená úsporám. Zájem v daném programu je samozřejmě také poměrně velký. Jsme si ale vědomi, že bytové domy jsou velmi specifické kvůli tomu, že celková podpora není v současné době nastavena tak, aby dokázala vlastníky bytových domů více motivovat.

Vyhádat si, aby se zkrátka bytové družstvo nebo sdružení vlastníků pustilo do renovace, je v kočárkárně trošku složitější. V rámci určité evoluce v programu Nová zelená úsporám chystáme podporu více otevřít právě bytovým domům, i se zohledněním některých domácností, které spadají mezi nízkopříjmové.

