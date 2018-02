Zájem o pasivní domy stoupá. Stát loni vydal více peněz na podporu jejich výstavby

263 milionů korun - tolik loni vyplatil Státní fond životního prostředí z programu Nová zelená úsporám na výstavbu pasivních domů. Je to o skoro 150 milionů víc než v roce 2016. Pasivní dům musí splňovat přísné nároky na energetickou spotřebu. Musí být dobře zateplený a mít kvalitní okna. Praha 7:00 10. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pasivní dům má kolektory na střeše | Foto: Pavel Pavlas

„Vzduchotechnika je navržená tak, že větrací jednotka má v sobě ventilátory a každý ventilátor vydává nějaký zvuk stejně jako lednička nebo mrazák, ale hlavní rozvody mají v sobě tlumiče hluku, takže v podstatě ten hluk se potrubím nešíří. Když to dám na běžný výkon, tak by prakticky nemělo být nic slyšet,“ popisuje pro Radiožurnál Josef Tlustý, který si tzv. pasivní dům postavil před dvěma a půl lety v Řevnicích poblíž Prahy. Nízkoenergetické bydlení plánoval už od začátku.

„Takže je to vlastně mýtus, že by pasivní dům měl být nějak hlučný. Hlučný by byl, pokud by nebyl dobře provedený,“ vysvětluje dále.

Zažádat o dotaci je snadné

Josef Tlustý využil možnost získat na stavbu dotaci z programu Nová zelená úsporám. Podání žádosti je podle něj snadné. Jeho slova potvrzuje i mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

„Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na webových stránkách programu. Po odeslání elektronické žádosti je třeba do pěti kalendářních dnů dodat na kterékoliv krajské pracoviště fondu žádost v listinné podobě spolu s povinnými přílohami, které tvoří zejména projektová dokumentace a energetické hodnocení.“

Früblingová dodává, že o peníze může požádat kdykoli. A to jak před tím, než dům začne stavět, tak i po jeho dokončení. Pak ale musí doložit dokumenty, které prokážou, že stavba byla řádně ukončená.

Projekty načerno?

V minulosti počet žádostí o dotaci klesal. Ředitel Šance pro budovy Petr Holub si nižší zájem zdůvodňoval tím, že se lidé mylně obávají administrativní náročnosti. Podle Jana Bárty, ředitele Centra pasivního domu, lidi kromě strachu z papírování odrazují od podání žádosti i sami projektanti a stavební firmy.

„Projektanti lidem nabízí, že jim dům postaví. Když jim to postaví načerno bez faktury tak se ušetří DPH a v podstatě pro ty lidi to vyjde plus minus nastejno, pro firmu je to jednodušší, nemusí nic dokládat a nemusí se nikoho bát.“

Letos počet žádostí o peníze z programu Nová zelená úsporám opět vzrostl. „O dotaci na výstavbu pasivního domu si v loňském roce požádalo 481 lidí, v roce 2016 tak učinilo 366 lidí,“ přibližuje Lucie Früblingová. O peníze na takzvané pasivní domy můžou lidé žádat až do roku 2021.