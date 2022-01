Odvolací soud zkrátil trest muži, který se účastnil bojů na Ukrajině, z 20 na šest let

Odvolací soud v úterý zmírnil z 20 let na šest let vězení trest Lukáši Nováčkovi, který se zapojil do činnosti proruských separatistů na východní Ukrajině. Neprokázalo se totiž, že muž se tam přímo zúčastnil bojů. Soudci proto sedmadvacetiletého opraváře z Karlovarska uznali vinným z účasti na organizované zločinecké skupině, nikoliv také z teroristického útoku. Verdikt je pravomocný. Praha 16:41 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzený Lukáš Nováček při cestě na odvolací soud | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Nováček loni u soudu přiznal pobyt v kasárnách proruských separatistů, spoluúčast na bojových operacích však odmítl. Podle svých slov pracoval pouze na výcvikové základně jako civilní zaměstnanec, dělal pomocné práce, pracoval v kuchyni.

U soudu Nováček vypověděl, že do Ruska odjel začít nový život s dívkou Natašou, s níž se seznámil na internetu. Hned v den příjezdu do Doněcka mu prý Natašini známí nabídli místo u doněcké armády, on ale přistoupil jen na práci civilního zaměstnance, aby si vydělal peníze. Dle jeho slov odmítl nabídku stát se vojákem.

Odvolacímu senátu v úterý řekl, že provedl mladickou nerozvážnost. „Kdybych v té době věděl, že je to brané jako terorismus - to nikde nebylo řečený - tak bych tam nikdy na popud bývalé přítelkyně nenastoupil,“ prohlásil.

Politický proces?

Při odchodu z jednací síně ale řekl novinářům, že jeho proces je politický s že souvisí s tvrzením, že ruská zpravodajská služba GRU stála za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. „Do té doby, než se to řeklo, všichni ti kluci, co tam (na východní Ukrajině) jsou, dostávali podmínku,“ tvrdí.

V lednu 2016 přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka.

Obžaloba uváděla, že mladík působil v rozvědce, ve strážní službě i jako hlídka a že bojoval s ukrajinskými jednotkami, které bránily svrchovanost a územní celistvost své země. Jako důkaz sloužily jeho fotografie v uniformě a se zbraněmi či konverzace na sociálních sítích.

Nováček je ale vysvětloval tím, že jenom „machroval“ a „frajeřil“ a že snímky zachycující boje si ve skutečnosti stáhnul z internetu.

Existuje rovněž videozáznam, na němž Nováček v uniformě a se zbraněmi vypráví ruským novinářům, kde, jak a proč v Doněcku a Luhansku bojuje.

Za teroristický útok ve prospěch zločinecké skupiny Nováčkovi hrozilo až 26 let a 8 měsíců vězení. Plzeňský krajský soud mu původně uložil dvacetiletý trest, který navrhoval státní zástupce Martin Bílý. Nováčkův obhájce žádal zproštění obžaloby, případně to, aby soud skutek kvalifikoval jako službu v cizích ozbrojených silách, na kterou dopadá nižší sazba.

Více odsouzených

Nováček není jediným Čechem, který stanul před soudem za účast v bojích na Ukrajině po boku proruských separatistů. V září soud v Praze odsoudil rovněž ke 20 rokům vězení za účast na teroristické skupině a teroristický útok Jiřího Urbánka. Muž byl stíhán jako uprchlý.

Za stejné činy byl v červenci též ke 20 rokům mřížemi odsouzen i Martin Kantor, jehož příběh podrobně sepsal server iROZHLAS.cz. V říjnu mu rozsudek potvrdil i odvolací soud.

Doněcká a Luhanská oblast leží na samém východě Ukrajiny. Před konfliktem, který vypukl na jaře 2014, žilo v obou oblastech 6,6 milionu lidí. Proruští separatisté tam vyhlásili samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku.

Ozbrojený konflikt si od té doby vyžádal tisíce mrtvých. Ukrajina a Západ obviňují z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to popírá.