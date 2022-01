Praha už řeší očkování Novavaxem. Dotazníkem zjišťuje zájem zdravotníků a sociálních pracovníků

Hlavní město rozeslalo do očkovacích míst výzvu k předregistracím na vakcíny proti koronaviru od firmy Novavax. Platí pro zdravotníky a sociální pracovníky v přímé péči. Potvrdily to dvě pražské nemocnice. Oficiální předregistraci by měl stát podle informací Radiožurnálu spustit po víkendu.

