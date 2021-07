Nové hlavní vlakové nádraží v Brně vznikne podle návrhu nizozemských architektů. Podívejte se

Velký zastřešený přestupní uzel s šestnácti kolejemi bude stát u řeky Svratky dál od centra města. Malá část nádraží bude umístěná i na velkém mostě přes řeku.

Z pohledu shora vypadá nádraží jako kvádr, což je oproti ostatním návrhům konzervativní. Dominantou je výpravní hala, tvořená ze tří tubusů, jakoby vln, kterými se vchází dovnitř. Trochu to připomíná funkcionalismus brněnského Výstaviště, konkrétně pavilon A.

Architekti navrhli také prostor před a za nádražím, který má rozlohu zhruba dvou Václavských náměstí. Na jednom z nich bude umístěno i autobusové nádraží. Okolo vzniknou domy nové čtvrti Trnitá, kde teď roste jen tráva a lebeda.

Na kolik to přijde?

Odhady Správy železnic hovoří o tom, že přestavba celého Železničního uzlu Brno, což jsou desítky kilometrů kolejí ve městě, přijde na 40 až 50 miliard korun. Na samotné nádraží by měla jít zhruba půlku celkové částky.

Náměstek generálního ředitele železničářů Mojmír Nejezchleb řekl, že s investicí počítají i v době, kdy stát silně prosazuje výstavbu vysokorychlostních tratí, které mají vést jižní částí Brna a mají mít vlastní zastávku u Ústředního hřbitova.

Podle Nejezchleba je nové nádraží u Svratky naplánované tak, aby vysokorychlostní vlaky jezdily primárně do něj a je vyloučené, že by zastávka na vysokorychlostní trati upozadila nové nádraží.

Kdy bude?

Pár let teď potrvá tvorba podrobnější studie a projektové dokumentace pro stavební povolení. To je kromě šesti milionů korun i hlavní odměna pro vítězný tým, že tuto zakázku získá.

Aktuální odhad železničářů je, že nové nádraží bude hotové mezi roky 2032 až 2035. Přestavba uzlu ale má začít dřív, asi do tří let, kdy by mělo přijít na řadu židenické nádraží a jeho přesun blíž k tramvajové trati tak, aby vznikl pohodlný přestupní uzel. Zatím jde ale jen o odhad.

Už v minulosti se ukázalo, že s termíny u brněnského nádraží je to složité i vzhledem k tomu, o jak nákladnou stavbu jde a momentálně na ni nejsou ani vyčleněné finance. V plánu je rovněž podzemní dráha, takzvaný Severojižní kolejový diametr, jehož cenu a podobu teď zjišťují odborníci ve studii proveditelnosti.

Cílem je prověřit, jestli nové nádraží u Svratky propojí s centrem a dalšími částmi města vlaky, tramvaje, vlakotramvaje nebo metro. Z toho pak vyplyne, jestli další desítky miliard korun na přepravu cestujících z nového nádraží zaplatí stát anebo Brno, potažmo Jihomoravský kraj.