Tady si vozíčkář lístek nekoupí. Soukromníci na železnici v regionech mají během prvních dnů potíže

V neděli začaly platit nové vlakové jízdní řády. Nově tak jezdí na některých regionálních tratích soukromí dopravci Arriva, RegioJet a Leo Express. Neděle ani pondělí ovšem nezůstaly bez komplikací, na tratích a v čekárnách při prodeji jízdenek nastávaly problémy a jak uvedli dopravci pro iROZHLAS a Radiožurnál, je třeba zajistit některé technické nedostatky, jako například bezbariérový nákup jízdenek z automatu společnosti Arriva. Praha 17:23 16. prosince 2019

Soukromí dopravci převzali v neděli část regionálních tratí po Českých dráhách. I tak ale dráhy dál obsluhují 90 % všech spojů. Soukromníci měli na přípravu rok, a tak se první dny neobešly bez komplikací. Více problémů zaznamenala společnost Arriva, která neměla problémy jen s vypravením některých vlaků, ale i s prodejem jízdenek. Kvůli výpadku wi-fi jezdili v pondělí cestující zadarmo. RegioJet se zase potýká s problémy s informovaností cestujících, a proto na některých svých spojích dál uznává i jízdenky Českých drah.

Arriva

Největší komplikace zažila společnost Arriva hned v neděli, kdy musela kvůli technické závadě jeden rychlík úplně zrušit a poté nasadit na trase Praha – Tanvald zapůjčený náhradní motorový vlak. Ten ale nebyl schopen vytopit vagony na komfortní teplotu.

Společnost se také potýkala s největším procentem zpoždění. K nelibosti cestujících v několika vlacích nefungovaly zásuvky a wi-fi připojení. Problémy s připojením pokračovaly i v pondělí ve Zlínském kraji, a Arriva proto nemůže dočasně v některých spojích vydávat jízdenky. Cestující tak vozí zadarmo, problém by měl být podle dopravce vyřešen do pondělního večera.

Společnost se zároveň potýkala s nefunkčností prodeje jízdenek. „Jízdenkové přístroje jsou nainstalovány, ale v tuto chvíli ještě nejsou všechny plně zprovozněny. Řešíme jejich softwarové úpravy a měli bychom je dostat do provozu v horizontu jednoho týdne,“ řekl tiskový mluvčí dopravce Arriva Martin Farář serveru iROZHLAS.

Jak je vidět na fotografii, automaty tohoto dopravce mají vysoké umístění otvoru pro vhození mincí, a naopak nízko položený ovládací displej. „Řešíme, jak vylepšit dosah určitých ovládacích prvků pro osoby s omezenou možností pohybu či orientace tak, aby to bylo i pro ně přístupné. Na technický způsob toho řešení nejsem v tuto chvíli ale schopný odpovědět,“ uvedl Farář a nevyloučil přitom i samotnou výměnu automatů.

V pondělí ráno nabíraly vlaky na spojích Železný Brod – Tanvald až tříhodinová zpoždění, protože došlo na trati k sesuvu půdy. Při takto rozsáhlém výpadku nastupuje náhradní autobusová doprava. „Správa železniční dopravní cesty slibovala obnovení provozu do hodiny, k čemu ale nedošlo, proto jsme museli později zavést náhradní autobusovou dopravu. Zavádět ji předtím nemělo smysl, protože hodinu trvá, než autobusy připravíme,“ vyvrátil Farář informace, že zpoždění nastalo z důvodu absence náhrady.

S většími zpožděními se vlaky dopravce potýkaly i ve Zlínském kraji, které bylo podle Faráře na jednokolejných tratích způsobené opatrností strojvedoucích. „Strojvůdci si na nových tratích musí teprve zvyknout, protože něco jiného je provoz skutečný a něco jiného je příprava na provoz. Proto je to trošičku pomalejší – jezdí opatrně, nechtějí, aby se stala nějaká chyba. Pracujeme na tom, aby se situace stabilizovala,“ řekl Farář.

RegioJet

Společnost RegioJet zahájila v neděli provoz ve dvou nových oblastech. Na trase z Brna do Ostravy a Bohumína jezdí denně 34 rychlíkových spojů a provoz tam již včera probíhal bez větších problémů. Podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje nezaznamenal dopravce ani žádné komplikace týkající se vysvětlování přepravních podmínek cestujícím. „Je to vše velmi čerstvé, takže v tuto chvíli uznáváme i jízdenky Českých drah, pokud se jí prokážou, a budeme je uznávat až do konce roku,“ řekl Ondrůj.

Druhou obsluhovanou oblastí je Ústecký kraj. V neděli zde RegioJet z důvodu technické poruchy nevypravil jeden spoj, i tak ale mluvčí Ondrůj tvrdí, že techniky na zajištění nových i stávajících spojů mají dostatek. „V Ústeckém kraji nasazujeme dočasně starší soupravy, které tady jsou proto, že se nám vyrábějí úplně nové nízkopodlažní jednotky. V pohotovosti máme i náš vlastní náhradní autobus, který je připraven v případě mimořádnosti zavést náhradní autobusovou dopravu,“ řekl k situaci mluvčí.

Leo Express

Vlakový dopravce Leo Express vyjel se svými vlaky na závazkových spojích na tratích Ústí nad Orlicí – Mlýnický dvůr a Dolní Lipka – Hanušovice. „Kvůli nepříznivým povětrnostním a adhezním podmínkám, které způsobují prokluz kolejí ve stoupání, docházelo v neděli odpoledne ke zpoždění některých spojů,“ uvedl mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Cestující jezdí na Orlicku až do středy zdarma. „Lístky poté prodáváme ve vlacích, případně na pokladnách v Králíkách, Jablonném a Letohradu a zároveň přes mobilní aplikaci a web Leo Express,“ uzavřel Sedlařík.