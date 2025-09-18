Nové Lidové sady vyjdou o polovinu dráž, než se čekalo. Liberec za ně dá nejméně 255 milionů
Do měsíce chce Liberecký kraj požádat stavební úřad o kolaudaci opravené části kulturního centra Lidové sady Liberec. První kulturní akce po náročné rekonstrukci by se pak měla konat ještě do konce letošního roku. I tak ale nebude všechno v Lidových sadech hotové.
Rekonstrukce Lidových sadů se ukázala být mnohem náročnější, než se očekávalo. Například kvůli požadavkům památkářů se příprava zakázky protáhla téměř o půl roku. Pak se musela hledat nová stavební firma, protože společnost Brex, která původně soutěž vyhrála, zkrachovala.
Následně se kvůli různým pracem celá rekonstrukce značně prodražila, a to z původních 175 milionů korun na současných 255 milionů. Oproti plánu se muselo přistoupit k opravě střechy a celého třetího patra, kde je špatná nosná konstrukce, nad plán se také opraví vyhlídková věž a nebo restaurace Formanka.
Univerzitní brněnské kino Scala čeká rekonstrukce narušené statiky. Zaplatí za ni město
Číst článek
A stavbu prodražily i další věci, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj: „Třeba celé experimentální studio je nové, protože to staré bylo celé shnilé. A předpokládáme, že Formanka na tom bude úplně stejně, protože to je identická konstrukce.“
Urychlená kolaudace
Zpoždění je asi čtvrt roku, nicméně kvůli dotačním podmínkám Národního plánu obnovy se všechno, na co šla dotace, musí dokončit nejpozději do konce září. Proto také Liberecký kraj požádá o kolaudaci hlavního sálu a přilehlých prostor během října, protože na to byly určené dotační peníze.
Ale i potom dělníci Lidové sady neopustí, protože se budou dodělávat věci, které už nejsou pod dotací, uvedl náměstek hejtmana Jiří Ulvr ze Starostů pro Liberecký kraj. „Další fáze výstavby se bude týkat třetího nadzemního podlaží, netýká se té dotace a dokončení střechy a věže. Zde usilujeme o to, aby bylo dílo do jara 2026 dokončeno a budova mohla být v průběhu příštího roku uvedena do plného provozu.“
První návštěvníky ale uvíta opravené kulturní centrum ještě letos. To je ostatně i podmínka dotačního titulu, takže buď mezi vánočními svátky nebo na Silvestra už tam kulturní program bude. Oprava střechy ani třetího patra na to nebude mít žádný vliv.
Nicméně rekonstrukce přilehlé restaurace Formanka přijde na řadu zhruba na konci léta příštího roku, protože na ni musí kraj vypsat úplně novou soutěž.