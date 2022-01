ONLINE: V Česku se za pátek vyskytlo 47 220 nových nákaz covidu. U 8 004 je podezření z reinfekce

Laboratoře v Česku objevily během pátku 47 220 nově nakažených koronavirem. Byl to druhý nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Zároveň se objevilo 8 004 podezření na opakovanou nákazu u již dříve pozitivně testovaných, které nejsou započítávány do denního přírůstku nakažených. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Sledujeme online Praha 6:11 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít