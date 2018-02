Herní design, pohybová prevence i územní plánování. Univerzity chystají nové obory

Už jen posledních pár dní zbývá do konce podávání přihlášek na vysoké školy. Ty se teď studenty snaží nalákat nejen reklamou, ale třeba i otevíráním nových studijních oborů. Co všechno je v nabídce pro vysokoškolská studia? Brzy půjde mimo jiné studovat i vyrábění počítačových her.

