‚Rychlejší než PCR a spolehlivější než antigenní.‘ Nové olomoucké testy na koronavirus dostaly zelenou

České úřady certifikovaly nové testy na koronavirus. Vynález Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tak může být oficiálně nasazen k ostrému použití. V čem je inovativní? Výsledek je znám do hodiny, testy mají vysokou citlivost a třetinovou cenu oproti klasickým PCR sadám. „Chtěli bychom, aby nahradily antigenní testy. Máme totiž mnohem vyšší citlivost," řekla serveru iROZHLAS.cz vedoucí výzkumného týmu Eva Kriegová. Původní zpráva Praha/Olomouc 12:06 19. listopadu 2020

Nové testy z Olomouce jsou založeny na metodě PCR, ale při zpracování je vynechán celý jeden krok. Díky tomu je vyhodnocování podstatně rychlejší – výsledek je znám do hodiny – a levnější.

„Do ceny musíte započítat náklady na materiál a zároveň práci laboratoře. Již nyní ale víme, že celková částka nepřekročí 500 korun,“ přiblížila Kriegová.

Vědci vidí budoucnost svého objevu v plošném testování, například na kulturních nebo sportovních akcích. Jsou totiž vhodné pro odhalování bezpříznakových pacientů.

„Naše sady můžou sehrát velmi důležitou roli právě v současném uvolňování. Použití je schválené teprve jeden den, takže v současné chvíli začínáme jednat, kde se budou moct testy použít. Nabídneme je především domovům důchodců, úřadům, fabrikám nebo školám,“ upřesnila vědkyně.

Vysoká citlivost

Citlivost a výsledky jsou podle ní naprosto srovnatelné s běžně používanými diagnostickými testy. „Jsou ale rychlejší, protože jsme přeskočili krok izolace. Neprobíhá izolace RNA, ale probíhá už samotná PCR reakce, protože to odebíráme do média, které se dá přímo využít pro vlastní reakci,“ popsala celý proces.

„Je to cesta, která by umožnila monitorovat důsledky a změny těchto uvolňování restrikcí. Monitorovat to v reálném čase je totiž z epidemiologického hlediska velice důležité,“ říká pro iROZHLAS.cz o testech Millan Raška, přednosta Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Protože fakulta spolupracuje i s privátním sektorem, bude možné vyhodnocování provádět přímo na místě například pomocí mobilní laboratoře.

Podle vědkyně by olomoucký objev mohl nahradit stávající antigenní testy, které se používají pro plošné testování. „Za téměř stejnou cenu nabízíme mnohem vyšší citlivost. Výhodou také je, že se jedná o český vynález české univerzity a české firmy,“ myslí si Kriegová.

Samotný odběr by navíc měl každý zvládnout sám, bez asistence odborníka. Použití testu totiž probíhá tak, že si člověk udělá výtěr z obou nosních dírek, poté štětičku vloží do malé zkumavky, štětičku zalomí, zkumavku uzavře a vše následně odešle do laboratoře.

Tak například fungovalo i experimentální testování na studentských kempech v září u Máchova jezera. Organizátoři kurzu zaČVUTění tímto způsobem otestovali zhruba 130 lidí.