Nového předsedu by si ČSSD mohla zvolit na jaře, prohlásil Chovanec. Kandidaturu nevyloučil

Případný mimořádný volební sjezd ČSSD by se mohl uskutečnit na jaře příštího roku, míní statutární místopředseda sociální demokracie Milan Chovanec, jenž nyní stranu vede. Zda by kandidoval na předsedu, ale nesdělil. Cílem je podle něho uspět v říjnových volbách do sněmovny.

Praha 15:56 29. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít