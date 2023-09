Bonusy pro dohodáře i přesčasy lékařů. V neděli začíná platit novelizovaný zákoník práce

Novela přinese některé zásadní změny, například dovolené pro dohodáře. Nárok na ně ale nebude mít každý dohodář.

„Pracovní poměr bude muset trvat nejméně čtyři týdny. Zaměstnanci tedy vznikne právo na dovolenou až po uplynutí prvních čtyř týdnů. Potom půjde o to, aby odpracoval určité množství hodin,“ vysvětluje Radiožurnálu expert na pracovní právo Lukáš Vajda z kanceláře Vajda & Sniehotta Legal. Konkrétně se jedná o 80 hodin měsíčně.

Pavel stvrdil sporné úpravy přesčasů lékařů a prací na dohody nebo z domova. Část změn platí od října Číst článek

Novela dohodáře taky částečně zrovnoprávňuje s klasickými zaměstnanci, a to nárokem na příplatky za práci o víkendech a o svátcích. Dává jim i možnost požádat po půl roce o běžnou smlouvu – případné zamítnutí musí zaměstnavatel písemně zdůvodnit.

Novela by také měla zlepšit podmínky pro práci z domova. Zaměstnanci si nově můžou říct o náhradu nákladů. „Jde o vodu, topení, elektřinu, plyn, o připojení na internet, zkrátka jde o veškeré záležitosti, které by v rámci práce na samotném pracovišti šly na náklad zaměstnavatele,“ vyjmenovává Vajda.

Jak to bude v praxi fungovat, je na domluvě. Buď může zaměstnanec náklady prokazovat, nebo se mohou dohodnout na paušální částce. Ta by podle návrhu měla vycházet na necelé tři koruny za každou hodinu práce.

Přesčasy lékařů

Zvlášť do popředí se dostala ještě jedna změna, a to přesčasové práce lékařů. Situaci by měla vyřešit další novela zákoníku práce. Tu už avizoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Představit ji má, dle vlastních slov, brzy a schvalovat by se měla ve zrychleném režimu. „Probíhá opravdu extrémně intenzivní jednání o tom, aby se vrátila možnost 24hodinových směn, to je ten hlavní problém, který chceme vrátit do toho, jak to bylo v původním zákoníku práce, ale i ten je potřeba dodržovat,“ uvedl Válek.

Sněmovna schválila dočasné zavedení možnosti další přesčasové práce. Ustanovení budí spory Číst článek

Tato novela by měla zrušit navýšení přesčasové práce lékařů, které zavádí původní novela, která začíná platit v neděli. Lékařům vadilo především zdvojnásobení počtu hodin přesčasů. Lékaři hrozili, že by v případě přijetí od 1. prosince přestali sloužit dobrovolné přesčasy. Nová úprava má počet dobrovolných přesčasů vrátit na původní hodnotu, tedy z 832 na 416 hodin za rok.

Původně měla novela platit už od září, její platnost se ale zpozdila. Nejdříve k ní měl výhrady Senát, který ji poslancům vrátil, a později i prezident Petr Pavel. Ten mimo jiné kritizoval právě dodatečné zrušení navýšení přesčasů lékařů. Novelu i proto podepsal o něco později a platit tak začíná až od října.

Ne všechny její body budou ale platit hned od prvního, třeba zmíněný nárok na dovolenou pro dohodáře bude platit až od ledna příštího roku.