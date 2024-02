‚Vážila bych si, kdyby se mé děti staly Čechy.‘ Novela může usnadnit cestu k občanství potomkům exulantů

České občanství by mohli získat i pravnuci exulantů. Cesta k českému pasu by se tak usnadnila některým potomkům Čechoslováků, kteří do zahraničí utekli kvůli komunismu – zatím to byli jen děti a vnuci. Opozice kvůli tomu vládní koalici obviňuje, že chce uměle vytvořit nové voliče v zahraničí. Podle koaličních poslanců ale novela s korespondenční volbou nesouvisí a má naopak napravit historické křivdy. Praha 11:05 18. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příležitost získat české občanství by se podle Bělora po změnách otevřela pro stovky, maximálně nižší tisíce lidí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Můj děda byl česko-židovský uprchlík,“ vypráví Camilla Schicková, která teď žije ve Spojených státech.

„Když nacisté obsadili Prahu, tak byl zrovna na dovolené v jižním Německu. Rodiče mu poslali dopis, ve kterém psali – milujeme tě, ale nevracej se zpět. A tak přejel autem až do Anglie,“ pokračuje. Právě tam Camillin děda potkal její babičku.

„Britku, která po válce požádala o české občanství, aby mohla v roce 1946 vyjet do tehdejšího Československa zjistit, co se stalo dědově rodině. Vrátila se s velmi špatnými zprávami. Celá dědova rodina zemřela za holocaustu.“

Camilla zkouší české občanství získat už teď a potěšilo by ji, kdyby český pas jednou měly i její děti. „Byla bych ráda, kdyby i moje děti to pouto uchovaly. Vzhledem k naší rodinné historii bych si vážila toho, kdyby se staly Čechy,“ přeje si.

Propojit se s českými kořeny obou svých rodičů by chtěl i Matthew Slaboch z Arizony.

„České občanství měli moji praprarodiče. Není to tak, že bych se jen chtěl snadno dostat k evropskému pasu. Věnoval jsem nějaký čas tomu, abych porozuměl Čechům, české historii a zvykům. Ne, že bych uspěl, ale pokusil jsem se naučit i jazyk,“ přiznává.

Děti ‚přeběhlíků‘

Na novelu, kterou mají poslanci na programu nadcházející schůze v prvním čtení, čeká Francesca Hanikova z Velké Británie. „Můj otec opustil Československo v srpnu 1948. O české občanství jsem požádala v roce 2019. Potřebovala jsem hodně dokumentů. Když žádost přišla zpět nepotvrzená, tak to byl šok,“ podotýká.

Francesca totiž patří mezi zvláštní skupinu dětí, které se československým emigrantům z dob komunismu narodily už v exilu.

„Když jsem se o to začala zajímat víc, tak jsem zjistila, že za komunismu platil zákon, který zakazoval dávat občanství dětem takzvaných přeběhlíků. To jsou děti narozené mezi říjnem 1949 a květnem 1969. A já jsem se narodila v září 1963.“

Tito lidé mohli o české občanství žádat právě jen v roce 2014. Mnoho z nich včetně Francescy se o tom vůbec nedozvědělo. Novela by tuto možnost obnovila – tentokrát už bez časového omezení.

Česká diaspora

Celou úpravu nicméně už při debatě o korespondenční volbě kritizovala opozice. Novelu opakovaně zmiňoval například předseda SPD Tomio Okamura.

„Chce vytvořit umělé tisíce nových voličů a dávat občanství potomkům Čechů, kteří emigrovali do zahraničí až do čtvrté generace. To znamená Čechům, kteří osmdesát let nežili v Čechách, neumí česky…“ namítal Okamura.

Poslanec hnutí STAN Roman Bělor ale za předkladatele odmítá, že by s novelou přicházeli účelově kvůli korespondenční volbě.

„Svůj odpor ke korespondenční volbě rozšířili i na zákon o občanství, ale zcela zbytečně a do jisté míry i necitlivě. Myslím si, že České republika v péči o tuto diasporu zatím velmi selhávala a připravujeme se tím o jednu z možností, jak mít ve světě vliv.“

Příležitost získat české občanství by se podle Bělora po změnách otevřela pro stovky, maximálně nižší tisíce lidí.