VIDEO: Je u nás tolerována strašná lichva, i ze strany veřejných organizací, tvrdí exministr Pelikán

Ve Sněmovně se bojuje o to, nakolik stát uleví statisícům lidí v dluhové pasti. Novela insolvenčního zákona z dílny bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) počítá s tím, že pokud dlužník projde sedmiletým očistcem, můžou se mu všechny závazky smazat. Proti tomu se zvedl odpor poslanců, kteří se přiklánějí k tomu, aby se 5 let dlužník snažil splatit aspoň 30 % dlužné částky a nakonec rozhodl soud. Pro a proti Praha 21:11 10. září 2018

„Pelikánova varianta je signálně strašně nebezpečná tím, že říká, že dlužník nemusí splatit nic. Navíc fakticky přenese zisky jen na insolvenční správce,“ uvedl v pořadu Pro a proti předseda Ústavně právního výboru Sněmovny Marek Benda (ODS).

Podle něho se není možné tvářit, jako by dlužník za nic nemohl. „To není pravda: ti lidé neplatili... Člověk se musí o svá práva trochu starat, a ne pak říkat, že na něho dluhy nějak spadly.“

Poslanec uznal, že za jízdné v pražské hromadné dopravě se dlužníci dostávají na částky k 20 tisícům korun. „To je strašlivé, ale nezapomeňme, že jsou mezitím minimálně tři až čtyři úkony věřitele, který řekne, že na to kašle a nezajímá ho to.“

Politik si nemyslí, že jsme v nějak extrémně závažné situaci. „Ano, je potřeba vyřešit část lidí, kteří ty dluhy mají, ale těm už je to vlastně úplně jedno... Většina z nich už žije mimo systém.“

„Problém je, že stát stejně pomocnou ruku dlužníkům nepodává. Místo toho, aby třeba řekl věřitelům, že si mohou své dluhy dříve odepsat, jakmile jsou nevymožitelné, tak jen vymýšlí proces, který je už dnes nekonečně složitý,“ kritizoval Marek Benda.

Následky zadlužení musí být přiměřené

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) věří, že varianta, která zřejmě Sněmovnou projde, je jeho představě poměrně blízko. „Ten kompromis je pro mě přijatelný.“

„Snažíme se dostat zpět do ekonomického a právního života lidi, kteří byli vyloučeni tím, že upadli do dluhové spirály a pasti tím, jak jsou nastaveny a vykládány zákony. U nás je dlouhodobě tolerována strašlivá lichva ze strany nejen věřitelů, ale i veřejných organizací.“

Příkladem může být svoz odpadu. „Když se podíváte, kolik naskáče k poplatkům za popelnice, tak jsou to stovky až tisíce procent, když nezaplatíte včas. Lidé se pak dostávají do životních problémů, protože včas nezaplatili za popelnice.“

Také spotřebitelské úvěry jsou prý dnes s úrokem často v desítkách procent. „O sankčních krocích nemluvě. A k čemu to vede, je jasné.“

„Jsem rád, když projde to, že budou moci dlužníci do celého procesu vstoupit a po pěti letech, když soud usoudí, že dělali, co mohli, tak to bude stačit. Trochu se bojím toho, aby se to rozběhlo, lidé se nebáli a soudci vše dobře aplikovali,“ shrnul Robert Pelikán.