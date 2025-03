Novela o platech politiků a soudců je remíza, říká Jurečka. Neakceptovatelná, namítá soudce Vávra

Poslanci přehlasovali veto prezidenta republiky a prosadili skoro sedmiprocentní nárůst svých platů. Soudci a opozice ale tvrdí, že zákon je protiústavní. „Je politicky těžké najít řešení, které by bylo udržitelné,“ přiznává ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Respektuji omezené možnosti vlády, ale nemůžeme takový legislativní postup akceptovat,“ oponuje pro Český rozhlas Plus prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Praha 14:46 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Libor Vávra | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Pane ministře, vy jste se vyjádřil tak, že středeční rozhodnutí Sněmovny odblokovalo tu dosavadní situaci. Na jak dlouho? Přes prezidentské veto jste prosadili zákon, který je podle opozice i představitelů justice protiústavním.

Jurečka: To ukáže čas. Nemohu předjímat, jak o něm rozhodne Ústavní soud.

My jsme teď vyřešili to, že od 1. ledna tohoto roku panuje provizorium, kdy nevíme, jakou hodnotou máme násobit průměrnou hrubou mzdu v české ekonomice, abychom stanovili platovou základnu jak soudcům a státním zástupcům, tak představitelům veřejné moci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak nastavit platy politiků a soudců? Diskutují ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a prezident Soudcovské unie Libor Vávra

Toto provizorium tady nemůže být měsíce. Dnes máme ve sněmovně představitele, kteří kdysi byli u původní dohody automatu a kteří dnes dohodu nerespektují. Proto je politicky strašně těžké najít řešení, které by bylo dlouhodobě udržitelné.

Konkrétní řešení?

Pane Vávro, jak vy vnímáte řešení toho, řekněme, provizoria na tento rok?

Vávra: Řešení přišlo pozdě a v důsledku toho přibyly argumenty proti kvalitě zákona. Problém je i to, že zákon je retroaktivní, takže upravuje platy i za leden, který už dávno uběhl a byl i proplacen. A těch problémů je tam víc.

Na druhou stranu ta situace je spíše odrazem atmosféry v Parlamentu a soudci jsou jenom obětí neschopnosti politiků se domluvit.

Vždyť my máme automat, je zavěšen na průměrnou mzdu v národním hospodářství. Je velmi sociálně solidární a odpovídá nejlepším úpravám, které můžeme v zahraničí najít.

Pavel se seznámil s argumenty zástupců justice k platové novele. Považují ji za protiústavní Číst článek

Ústavní soud rozhodl v květnu. Nereagovala vláda pozdě? Nedostala se do této situace sama?

Jurečka: Zkoušel jsem s opozicí jednat na začátku října a stále to bylo stihatelné, pokud by byla vůle. Na rovinu říkám, že podobu zákona, kterou jsme projednali, beru jako výsledek politické debaty.

Když tady není tak vyspělá politická kultura, jak bychom si chtěli představovat, tak jediná cesta, jak situaci jednou provždy vyřešit, je judikovat platy pro všechny tři skupiny.

Vávra: Nevím, jak bych já jako soudce mohl apelovat na politické reprezentanty, aby své politické představy vtělovali do konkrétních řešení a nikoliv do populistických tahů. Ten zákon, jak je nyní přijatý, tak je sice do roka, ale paradoxně na rozdíl od ostatních představitelů státu soudcům platy de facto zmrazuje.

Vím, že to je remíza, respektuji do jisté míry omezené možnosti vlády, ale ta pak nemůže čekat, že my, notabene teď s čerstvým rozhodnutím Evropského soudního dvora v Lucemburku v zádech, můžeme takový legislativní postup akceptovat.

‚Nedivím se, že Jurečkův paskvil vetoval,‘ reaguje Schillerová na prezidentovo veto. Vítají ho i soudci Číst článek

Osvědčilo se provázání platů soudců a politiků, nebo by se měla tato povolání oddělit?

Jurečka: Mechanismus funguje tak, že mám vývoj průměrné hrubé mzdy, dva roky zpětně to násobím hodnotou číslice 3, která tam teď nebyla od 1. ledna, teď ji tam vracíme. A pak máme odstupňované procentuálně tři platové základny. Podle mě je tento mechanismus funkční a je principiálně v pořádku.

Vávra: Zákon je konstruován velmi dobře. Mělo by se jasně trvat na tom, aby byly v platových hladinách provázány odměny politických a justičních představitelů tak, aby se jedna z mocí nevzdalovala od druhé.

Pokud kritizujeme tento zákon, tak poukazujeme na konkrétní chyby. Nerozcházíme v názoru, jak má být do budoucna právní úprava přijata.

Připravit návrh včas

Pokud říkáte, že toto provizorium je špatné, tak byste navrhoval, aby se jelo jako dosud? To znamená, že by byly platy ústavním činitelům vypláceny bez opory v zákoně?

Vávra: Ne. Ideální stav by byl, kdyby vláda dokázala připravit návrh zákona včas a dokázala se domluvit s opozicí, aby byl i včas přijatý. Pokud zákon neexistuje, existuje nález Ústavního soudu, který má sílu zákona.

Příprava zákona se evidentně nesla remízami. Ale velmi ostře proti tomu protestuje třeba i Svaz měst a obcí ohledně zásahu do odměňování zastupitelů. Je evidentní, že ani uvnitř politické reprezentace se nepodařilo pro zákon získat horizontální podporu, takže neprojednaných věcí tam bylo podstatně více.

4:11 Pokud se soudcům sníží platy, budou to vnímat úkorně. Rozhodne opět Ústavní soud, míní Kysela Číst článek

Jurečka: Všechny tři skupiny měly počkat, až v průběhu února doběhne legislativní proces, pak by se to vyplatilo standardně podle zákona za leden. Soudy předběhly a vyplácely na základě svého vlastního rozhodnutí, které se podle mě neopírá o právní úpravu platnou pro rok 2025.

Pokud je novela retroaktivní, hrozí, že soudci budou vracet část peněz, která jim podle novely nenáleží?

Jurečka: Toto musí vypořádat ministerstvo spravedlnosti a také jednotlivé soudy. Jsou rozpočtované prostředky na 12 měsíců podle předpokládané právní úpravy, která v tu dobu byla ještě v legislativním procesu.

Ano, bylo to nestandardní období, ale logicky bych volil variantu, že počkáme na doběh právní úpravy a budeme vyplácet v režimu záloh.

Vávra: Předsedové soudů, protože to je jejich výsostné právo, zpracovali právní stanoviska, která vysvětlují jejich chod. Za těch několik týdnů jsem neviděl alternativní výklad, jak zaručit právo, že k prvnímu nebo druhému lednu tohoto roku musím mít platební výměr a podle čeho se má počítat.

Na rozdíl od politiků Ústavní soud jasně řekl, jak mají být stanoveny platy soudců. My jsme oporu měli. Čili toto je rozdíl, proč soudy musely postupovat úplně jinak, než rozhodovali představitelé politických institucí.

Pro více podrobností si poslechněte záznam celé diskuse výše.