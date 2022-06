Novela energetického zákona zavádí opatření, které mají urychlit plnění zásobníků plynu, tvrdí energetik

Nedávno schválená novela energetického zákona umožňuje, aby obchodníci s plynem, kteří nevyužijí plyn v zásobnících v požadovaném množství, mohli o část této kapacity přijít. Bude tato pojistka stačit, aby příští zima nepřinesla výpadky v dodávkách? Kolik plynu bychom ideálně měli mít před topnou sezónou v zásobnících? Pro Radiožurnál odpovídal Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií. Praha 0:10 7. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Ve stavu legislativní nouze schválili poslanci novelu energetického zákona. Ta předchozí přitom vešla v platnost prvního ledna. Proč byla potřeba nové změny?

Nová změna jednoznačně reagovala na válku na Ukrajině, ke které mezitím došlo. V podstatě zavádí opatření, které by urychlily plnění podzemních zásobníků plynu a také reaguje na zkušenosti s režimem dodavatele poslední instance, trochu ho vylepšuje a zlepšuje ochranu zákazníka.

Změna legislativy mimo jiné umožňuje, aby stát odebral obchodníkům s plynem rezervovanou kapacitu, pokud ji nevyužívají. Zvýší to naši energetickou bezpečnost, jak to tvrdí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)?

Zvýší. Já myslím, že to pravidlo, které se v anglickém originálu nazývá „use it or lose it“, to znamená využij rezervovanou kapacitu nebo o ni přijdeš, je užitečné. Zejména vzhledem ke zkušenostem, které jsme měli už v závěru loňského roku, ještě před Ruskou agresí na Ukrajině, kdy Gazprom měl sice rezervované kapacity v podzemním uskladňování, ale minimálně je naplnil. To už by nemělo být možné.

Týká se to všech, nikoliv pouze Gazpromu, libovolných obchodníků. Když máš rezervovanou kapacitu, tak ji koukej naplnit, protože teď je to vzhledem k nadcházející topné sezoně, která se blíží, opravdu nutné. I když jsme na začátku léta, měli bychom dodržet stanovený cíl od Evropské unie o naplnění minimálně na 80 %.

Ekonomický deník píše to, co jste před chvílí řekl, že je to opatření zacílené na Gazprom, který prý blokuje téměř celou kapacitu zásobníku Moravia Gas Storage v Dambořicích na jižní Moravě. Mění se tedy zákon kvůli jedné firmě?

Nejen. Problém s plněním zásobníků byl v Evropě všeobecně. Netýkalo se to pouze Gazpromu. V jeho případě šlo zřejmě o geopolitické cíle, ale v případě ostatních obchodníků šlo o komerční úvahu, kdy nevycházela spekulace. Spekulovali, že dojde k poklesu cen plynu a dodatečně nakoupí, to ale nevyšlo. I tomu by se mělo zabránit. Příprava na zimu by v každém případě měla být řádná.

Nevyužitou kapacitu bude muset provozovatel zásobníku nabídnout prostřednictvím aukce. Pokud se mu to nepovede ani za nulovou cenu, co se stane pak?

Pak dojde dokonce k další aukci, která bude startovat na záporné ceně. To znamená, že zde bude určitá prémie pro ty, kteří tuto kapacitu využijí. Takže je to opravdu radikální krok. Zatím to koneckonců vypadá, že se plnění podzemních zásobníků plynu v ČR a koneckonců i v celé Evropě daří naplňovat. Nyní už jsme určitě nad 55 procenty kapacity a to je slušné.

Podaří se podle vás dosáhnout nařízení Evropského parlamentu k prvnímu listopadu naplnit kapacitu plynových zásobníků na 80 %? Je to nutné?

Je to určitě užitečné, v současné situaci, řekl bych, že nutné. Já doufám, že jestliže bude pokračovat tempo plnění podzemních zásobníků tak, jak se to zatím velice slibně jeví, tak bychom mohli cíl osmdesáti procent překročit. Bylo by to dobré.

I v bývalých dobách byly roky, kdy se podařilo naplnit kapacitu více než na 80 %. Dokonce byla překračována i 90% kapacita. No a zvláště v současné době, kdy žijeme ve stresu, jestli nebudou přerušeny dodávky ruského plynu, tak si myslím, že to je o to důležitější.

Podle vás není nutné dosáhnout úplné nezávislosti na ruském plynu – jaká je tedy optimální míra odběru, co myslíte?

Já bych tak řekl, že kdybychom místo těch loňských 40 % – letos už to bude nepochybně méně v procentním vyjádření – byli na 10 %, tak si rozhodně Rus nemůže diktovat své požadavky. Výpadek 10 procent, s tím se už ekonomika dokáže vždy nějak popasovat. Výpadek 40 procent, jak teď víme v naší současné praxi, už rychle nahradit nelze. Dokonce těch nějakých pár procent, které budeme obchodovat, určitě nebudou obchodovány za nejvyšší ceny. Naopak, bude to zřejmě ten nejlevnější plyn.