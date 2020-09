Proč neprošla novela exekučního řádu? Poslanci ANO se utrhli ze řetězu, soudí Štika z Exekutorské komory

Poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny odmítli princip takzvané teritoriality exekutorů. Ten měl zamezit absurdním případům, kdy dlužník má svého exekutora na druhém konci republiky. Je možné poslance o přínosech teritoriality ještě přesvědčit? Hostem Vladimíra Kroce byl Martin Štika z Exekutorské komory. Praha 19:38 29. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Štika z Exekutorské komory byl hostem Radiožurnálu | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Návrh novely exekučního řádu mohl ulevit statisícům lidí. Ústavním výborem sněmovny ale neprošel, rozhodly o tom hlasy poslanců ANO a ODS. „Jsem tím překvapen,“ neskrývá Martin Štika z Exekutorské komory.

„Vycházel jsem z opakovaných deklarací předsedy vlády Andreje Babiše, který se několikrát v médiích vyjádřil, že chce oblast exekucí humanizovat – že chce odstranit mnohočetnost exekucí, kdy na sebe jeden dlužník má několik exekutorů, nebo kšefty exekutorů s advokátními kancelářemi,“ vypočítává. „Připadá mi, že se poslanci ANO utrhli ze řetězu, protože nerespektovali přání nejvyššího vedení.“

Teritorialita exekutorů

Novela měla mířit především na mnohočetné exekuce. V praxi to mělo vypadat tak, že by si věřitel nově nevybíral exekutora, ten mu měl být naopak přidělen pověřeným soudem. „Všechny dluhy dlužníka by řešil místně příslušný exekutor, vybraný nestranným způsobem,“ vysvětluje princip teritoriality exekutorů Martin Štika.

Po návrhu ODS podpořeném hlasy poslanců ANO ale teritorialita exekutorů z novely zmizela. „Novela pak postrádá smysl, jsou tam jen dílčí instrumenty, které systému nepomůžou, jak by měly,“ soudí Martin Štika.

Co je největším problémem současného systému? Celý rozhovor s Martinem Štikou si můžete kdykoliv poslechnout ze záznamu.