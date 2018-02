Novela služebního zákona má omezit mandát i šéfům úřadů, náměstkům a ředitelům sekcí

Jmenování některých státních úředníků pouze na dobu pěti let by se podle připravovaného návrhu novely služebního zákona mělo nově týkat míst vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce. Změna, kterou chce vláda v demisi prosadit k 1. lednu 2019, se nedotkne pouze ředitelů odborů a vedoucích oddělení. Vyplývá to z podkladů pro ministry, které má ČTK k dispozici.

