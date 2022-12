Náměstci ponesou politickou odpovědnost. Novelou zákona nevytváříme trafiky, říká poslanec Výborný

Projednávání služebního zákona ve Sněmovně přerostlo v ostré spory mezi vládou a opozicí. Podle opozice vzniknou na ministerstvech trafiky, poslanci vládních stran ale slibují, že se počet náměstků nezvýší a nedojde k politizaci státní správy. „Cílem je přesný opak toho, co tvrdí opozice, tedy dosažení depolitizace státní správy a oddělení úrovně politické a manažerské,“ deklaruje poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). Interview Plus Praha 22:10 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) chce pomocí novely služebního zákona dosáhnout depolitizace státní správy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Každý ministr podle něj má svůj tým, se kterým přichází i odchází a za nějž nese plnou odpovědnost: „Nedělejme si iluze, že ti takzvaní odborní náměstci nebyli fakticky politickými nominanty. Velmi často šlo o reprezentanty bývalé vlády. Nebyla jasně oddělena politická a odborná úroveň, což tímto návrhem činíme.“

„Musím naprosto dementovat, že by to byli političtí náměstci. Budeme mít prostě náměstky. Náměstek bude v nejbližším týmu ministra, se kterým přichází a zase odchází. Je pravda, že v zákoně není stanoven počet náměstků, což je dáno tím, že máme různá ministerstva. Nemáme v úmyslu rozšiřovat jejich počet,“ zdůrazňuje s tím, že bude na odpovědnosti každé z vlád, kolik bude mít náměstků.

Stávající úprava definuje odborné náměstky, kteří se podle Výborného stanou vrchními řediteli sekcí s pětiletým funkčním obdobím. „Ty je potřeba řídit a někdo za ně ponese politickou odpovědnost – to předpokládám budou jednotliví náměstci. Těžko ale hovořit za každého ministra, jak si nastaví organizační strukturu,“ podotýká.

Výběrová řízení se mají podle nové úpravy zrychlit a zjednodušit s tím, že vyhlašovat je bude státní tajemník, který působí podle zákona o státní službě, a rozhodovat bude odborná komise.

Více úspor i příjmů

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala fungování státní správy tvrdě kritizuje. Problémem prý je i fluktuace odpovědných osob a například ministerští náměstci se mění tak často, že i když připustí existenci nějakého problému, tak tvrdí, že oni za něj nemohou.

Podle Výborného právě toto novela mění, protože náměstci ponesou politickou odpovědnost spolu s ministrem: „Není možné, aby řekl, že se něco stalo v době, kdy on tam ještě nebyl. Je v řídící pozici proto, aby odpovědnost nesl a zdůvodnil, proč tak případně nemůže činit,“ namítá poslanec.

V příštím roce stát plánuje škrtnout na 590 úřednických míst a podle Výborného je to jen začátek – rušit by se mohly i zbytečné agendy.

„Budu kritický k nám a k naší vládě: myslím, že jsou agendy, které by stát vykonávat nemusel anebo by je mohl vykonávat efektivněji, například pokud by se podařilo zrychlit digitalizaci,“ uvádí s tím, že digitalizace státní správy by mohla ušetřit asi 10 procent pracovních míst.

Vedle úspor je ale podle Výborného třeba řešit i příjmovou stránku a strukturu nepřímých i přímých daní. „Ta debata nás čeká a nebude jednoduchá. KDU-ČSL má dlouhodobě v programu progresivní zdanění. Jsme velcí zastánci principu solidarity, zvláště v dobách, které nejsou pro společnost jednoduché,“ zdůrazňuje.

