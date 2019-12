Ohrozí bezpečnost, kritizují hasiči chystanou novelu stavebního zákona. ‚Napravíme,‘ zní z ministerstva

Jednotlivé parametry požární ochrany hasiči u rizikových budov posuzují při stavebním řízení a vytvářejí závazná stanoviska, která musí stavební úřad respektovat. Prvotní projekty totiž mají často řadu bezpečnostních nedostatků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o novele stavebního zákona

„Asi nejčastější problematické okruhy, které jsou v rámci staveb, jsou například přímo schodiště, únikové vchody, únikové východy. Musíme budovu vidět, abychom jednoznačně věděli, kudy se do stavby vchází, kudy je možnost úniku, kudy hasit. To jsou všechno věci, které posuzujeme,“ vysvětloval náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru František Vavera.

Podle momentálně rozpracovaného návrhu stavebního zákona, který je právě v připomínkovém řízení, by hasiči v budoucnu nemuseli o protipožární bezpečnosti rozhodovat, posuzoval by ji centrální státní stavební úřad, který má teprve vzniknout.

Novostavby musí být od příštího roku úspornější. Majitelům se prodraží použité technologie i materiály Číst článek

Hasiči se domnívají, že by taková změna ohrozila bezpečnost staveb. Podle Vavery se do paragrafového znění návrhu se nepromítly dohody, ke kterým hasiči a ministerstvo pro místní rozvoj dospěli v minulých měsících.

„Není možné delimitovat hasičský záchranný sbor do jednotného stavebního úřadu. Když u nás přijde projekt v rámci daného území, třeba nová továrna, tak jde přímo na stanici a návrhu se věnuje velitel. Je to proto, aby tamní hasiči věděli, jak bude nová stavba vypadat z hlediska možného zásahu. Velitel pak může rovnou říci, že za určitých podmínek daný projekt nevyhovuje, protože zná svůj region a ví, jak by případný zásah probíhal,“ vysvětloval Vavera proč je důležité, aby bezpečnost budov schvalovaly regionální hasičské sbory.

Karlův most zbourán nebude, říká spoluautor návrhu nového stavebního zákona Korbel Číst článek

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO, politická příslušnost) ale ujišťuje, že se hasiči novely nemusí obávat. Jejich kompetence z návrhu prý vypadly nedopatřením, hasiči budou stavby posuzovat i v budoucnu. „Všechny dohody, které jsme uzavřely, budou stoprocentně naplněny. Hasiči nebudou dávat závazné stanovisko, ale vyjádření pro účely stavebního úřadu. Pokud jsme se v návrhu teď nějak odchýlili, tak je to chyba a musí se napravit,“ řekla.

Hasičský záchranný sbor má ke stavebnímu zákonu i řadu dalších výhrad. Vadí jim například zavedení takzvané fikce souhlasu, což by znamenalo, že pokud nedají k projektu stavby vyjádření do 30 dnů, stavební úřad bude automaticky předpokládat, že daný projekt splňuje protipožární předpisy.

Připomínkové řízení ke stavebnímu zákonu skončí 23. prosince. Úprava by měla podle plánu vlády platit od roku 2021.