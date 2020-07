V Česku se nedá skoro nic postavit. Moc potřebujeme nový stavební zákon, říká šéf Hospodářské komory

Hospodářská komora se distancovala od současné podoby novely stavebního zákona. Původně ji přitom prosazovala a její zaměstnanci na ní dlouho pracovali. Kde se stala chyba? „Připravovali jsme něco, co prošlo jako věcný záměr vládou, ale paragrafové znění se od toho záměru značně lišilo,“ vysvětlil pro Radiožurnál její prezident Vladimír Dlouhý. Praha 21:16 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Dlouhý | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Jednou z výhrad Hospodářské komory je, že kýžený princip jednoho úřadu, povolení a razítka současná podoba novely nesplňuje. „Je tam spousta zájmů, někdy oprávněných, ale někdy neoprávněných, jako jsou například památkáři. Nikdo nechce, aby se developerům dovolilo lít beton na krásné barokní památky, ale občas to přehánějí.“

Poslechněte i celý rozhovor s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým

Objevily se i názory, že je psaný na míru právě developerům. S tím ale ředitel Hospodářské komory nesouhlasí. „Šili jsme to na míru pro malým a středním podnikům. Jestli si to vláda upraví tak, že se zrychlí výstavba dálnic a nemocnic, bude to z části dobré, ale malým podnikům to nepomůže.“

Nová podoba stavebního zákona by mohla pomoci i při investicích, které vláda plánuje na podporu ekonomiky po pandemii koronaviru. „Budeme potřebovat nastartovat investice a první musí investovat stát, který pro to potřebuje lepší stavební legislativu,“ tvrdí Dlouhý.

Schodek rozpočtu

Vladimír Dlouhý nedávno prohlásil, že schodek státního rozpočtu 500 miliard je v této situaci pochopitelný. „Jsme teprve na začátku dopadů pandemie na náš život. Tvrdší data budeme mít až v září nebo říjnu. Jednorázově to tak velký problém není, protože ten dluh můžeme dobře ufinancovat.“

„Mám ale jinou obavu. Nesmíme do společnosti pustit pocit, že když máme nízký dluh, tak až bude příští průšvih, můžeme se znovu zadlužit,“ říká Vladimír Dlouhý, který se chce v příštím roce ucházet o pozici generálního tajemníka mezivládní organizace OECD.

Nevhodná reakce Číny

„Ve světě je obrovské množství menších ekonomik, které umí diplomaticky, politicky i obchodně spolupracovat s Čínou i Tchaj-wanem. Nevím, proč jsme se vmanévrovali do takové situace,“ komentuje plánovanou cestu Miloše Vystrčila šéf Hospodářské komory.

Podle něj Česká republika celou situaci nezvládla. „Je normální, že tam jede náměstek ministra nebo podnikatelská mise, ale nejsem si vědom, že by tam až tak spektakulárně nějaká země posílala druhého nejvyššího ústavního činitele.“

Svou zásluhu na tom ale podle Dlouhého měla i Čína. „Souvisí to s očekáváním našich ekonomických vztahů. Tady se vytvořilo velké očekávání, které se nenaplnilo. Čína je ale stále významný stát s ekonomickou i politickou sílou, takže je zbytečné spektakulárními činy vyvolávat napětí.“